人民网北京12月23日电 （申佳平）今日，在由中国信息通信研究院主办的“2022年ICT深度观察报告会”上，中国信通院副院长王志勤发布“ICT深度观察十大趋势”。她表示，各国积极推进数字化转型，全球数字经济正向数字化、网络化、智能化方向加速前进。

十大趋势分别是：数字经济持续稳步增长，数实相融进入加速轨道；数字治理规则深刻调整，推动数字经济健康发展；数字化转型向纵深推进，各行业迎来系统性变革；“双碳”战略系统部署，数字化绿色化同步推进；“三维”坐标定义方向，牵引AI走向工程化落地；ICT技术集成应用深化，产业发展开拓增长空间；5G融合应用扬帆远航，规模化发展成为主旋律；信息网络多维演进创新，算力供给多元异构泛在；多路径体系化协同创新，先进计算供给能力升级；网络安全“四新”延伸，培育构建数字安全体系。

图片来源：中国信通院

王志勤表示，数字经济成为支撑全球经济复苏的重要力量。“十四五”期间，我国数字经济有望维持年均约9%增速，预计2025年规模超过60万亿元。同时，数字技术与实体经济融合不断深入，数字化转型的压力、意愿等显著提升，产业数字化加速推进。2021年全球数字化支出1.5万亿美元，同比增长15%。未来三年（2022-2024），数字化支出的平均增速预计将达到17%，比之前三年高6个百分点。

在数字化治理方面，王志勤表示，数字经济治理进入注重市场监管和权力规制新阶段。其中，数字经济监管规则密集重构，围绕竞争、数据、算法相关的制度规则加速健全。数字市场监管将步入常态化，企业各种行为的违法边界将逐步清晰。驱动资本扩张的逻辑将转变，专注创新和竞争力打造。

“随着数字化发展的不断深化，网络空间与物理世界加速融合，带来安全‘四新’变化。”王志勤具体介绍，一是新对象。安全保障的对象从传统IT层面延伸至IT/OT融合领域等，例如工业数字化设备、联网汽车等。

二是新目标。安全能力建设的目标，从过去的保障网络系统等平稳运行、风险消减，拓展到信任和价值层面，还需要保障数字化过程的安全和信任，以及确保数据要素安全流通和数据价值安全释放。

三是新威胁。除了传统的攻防威胁外，人工智能等技术内源的算法缺陷，以及外部管控制裁等不稳定因素，给数字场景带来了新的安全不确定性。

四是新措施。安全保障手段向着融合化、智能化、主动化等方向发展，协同联动供给安全保障能力。

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