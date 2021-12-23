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南方电网鼎和保险公司引入外部投资者

2021年12月23日11:17 | 来源：人民网-广东频道
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12月22日，南方电网鼎和保险公司增资引战签约仪式在深圳举办。 张涵玥摄

人民网深圳12月23日电 （李语、刘臻、曾悦）12月22日，南方电网鼎和保险公司增资引战签约仪式在深圳举办。通过引入中国长江电力股份有限公司、中国华电集团资本控股有限公司、广州开发区投资集团有限公司三家投资者，鼎和保险公司由南方电网全资子公司转变成股权多元化的经营主体，新股东合计持股比例为35%，投资金额约64.51亿元，新股东资格待监管机构批准后正式生效。这是南方电网公司自成立以来单笔最大的股权性融资。

据了解，鼎和保险公司股权优化是南方电网公司加快构建新型电力系统、服务国家“双碳”战略的重要举措。引战资金主要应用于绿色能源领域，包括新能源、海上风电、大水电、抽水蓄能等，拓宽绿色投资领域。

鼎和保险公司成立于2008年，截至2021年11月底，公司总资产186亿元。利用新股东的资本增量、资源增量，鼎和保险公司将着力打造产业链生态圈，增强产业链的控制力，实现从“电力保险专家”到“能源行业保险专家”升级，主动服务和支撑国家“双碳”重大战略部署。

近期，鼎和保险公司组建了国内首个新型电力系统保险研究中心，并创新推出网络安全保险产品，为新型电力系统建设过程中可能存在的网络安全风险提供保险保障。

鼎和保险公司有关负责人表示，未来，该公司将强化“能源行业保险专家”定位，实现产融衔接、以融促产，以坚定的政治本色建设“专精特新”国资金融企业样本，促进公司健康有序发展，成为市场拓展能力强、风险管理能力强，效益优秀、管理优秀、客户服务优秀的国内一流、国际知名的保险公司。

(责编：赵竹青、陈键)

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