人民网北京12月23日电 （记者任妍）记者从国家知识产权局获悉，近日，国家知识产权局对全国知识产权服务业发展情况进行了统计调查，并发布《2021年全国知识产权服务业统计调查报告》。报告显示，近年来，我国知识产权服务业稳步健康发展，为提升知识产权创造、运用和保护能力提供了服务保障，其推进创新创业、支撑区域产业经济发展的作用不断凸显。

调查显示，截至2020年底，我国知识产权服务机构达7.3万家，同比增长9.3%。其中，专利代理机构3253家、商标代理机构55572家；从事知识产权法律服务的律师事务所超过1万家，知识产权信息服务机构超过6200家，知识产权运营服务机构超过3200家。据测算，截至2020年底，我国知识产权服务业从业人员约86.5万人，同比增长5.6%。其中，大学本科及以上学历从业人员占75.4%，吸纳就业作用明显且人员能力素质层次较高。2020年，全国知识产权服务机构营业收入超过2250亿元，同比增长4.5%。

据悉，超过六成的知识产权服务机构分布在京津冀、长三角地区、粤港澳大湾区、成渝地区等区域，有效推动区域经济稳步发展。全国1.9万家成立时间在1年或2年的知识产权服务机构中，长三角地区占比近3成，彰显了区域内对知识产权服务的强烈需求，以及区域内知识产权服务业强劲的创业活力。粤港澳大湾区开展涉外业务的知识产权服务机构超过2000家，为大湾区企业海外发展及知识产权国际交易等提供了有力支撑。

值得关注的是，2020年，通过专利代理机构代理的专利申请比例占全部专利申请的76.8％（即专利申请代理率为76.8％），同比提升2.4个百分点，服务企业36.5万家，占全部企业申请人的82.8%；商标注册申请代理率达93.5%，同比提升1.8个百分点，知识产权服务机构服务创新主体、支撑创新作用进一步显现。

据了解，技术创新推动了知识产权服务业行业结构的变化。人工智能、大数据等技术运用有效带动知识产权服务效率提升。同时，知识产权信息服务、运营服务、综合性服务机构不断涌现，细分领域服务机构协同发展的态势初步显现。相关调研也显示，我国知识产权服务内容不断丰富、模式业态不断创新，知识产权服务机构对于高端信息化人才的需求也更加急切。

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