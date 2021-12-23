张辛欣

原标题：筑牢经济“压舱石”，激发高质量发展内生动力——访工业和信息化部部长肖亚庆

中央经济工作会议在定调2022年经济工作的总体要求和政策取向上，强调“稳字当头、稳中求进”，并作出“要提升制造业核心竞争力”“加快数字化改造，促进传统产业升级”等一系列部署。

工业是经济发展的“压舱石”，企业是动力源。2022年，如何推进工业稳增长？助企纾困、促企创新，将出台哪些具体举措？怎样进一步提升制造业核心竞争力？围绕上述问题，工业和信息化部部长肖亚庆接受新华社记者采访。

把稳定工业增长作为最重要任务 突出抓好四方面工作

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，在工业领域表现比较突出。考虑到今年一季度基数较高、一些企业特别是中小企业面临困难等因素，明年一季度工业经济面临下行压力，格外需要稳字当头、稳中求进。

“稳字当头、稳中求进，具体到工业领域，首先就是要保持一定的增长速度。”肖亚庆说，应该看到，工业领域仍面临着大宗商品价格高企、一些领域供应链受到挑战等压力，要把稳定工业增长，特别是明年一季度开好局起好步作为当前最重要的任务，为稳定宏观经济大盘发挥“压舱石”作用。

“稳不是保守的稳，而是积极、求进的稳，要创造条件促进行业高质量发展。”他表示，工信部将突出抓好四方面工作，采取有力措施，确保工业经济平稳运行和提质升级。

一是全力以赴实现明年一季度平稳接续。工信部已会同国家发展改革委针对工业运行中的突出矛盾和困难，作出一揽子政策安排，将进一步加强部门协同、部省联动，共同抓好政策落地，同时加强监测和研判，根据实际情况适时推出更多有利于工业稳定的政策措施。

二是打通重点产品供给“堵点”“卡点”。对重点地区、重点行业、重点园区、重点企业进行监测调度，加强能源、物流、用工等要素保障协调，优先保障重点产业链供应链稳定运行。集中力量解决汽车等领域芯片短缺问题，畅通关键零部件供应渠道。

三是着力提振制造业投资。对“十四五”规划已确定的工业和信息化领域重点工程项目，具备条件的尽早启动实施。鼓励支持企业加大投入，引导金融机构加大对企业数字化、绿色化改造的支持力度。鼓励支持外资企业参与国内产业链供应链建设。

四是挖掘内需潜力。启动公共领域车辆全面电动化城市试点，开展新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材下乡活动。对智能网联汽车、冰雪装备等既有利于改善群众生产生活，又代表科技发展方向的产业，加大培育力度，支持规模化发展。

肖亚庆表示，工业经济长期向好的基本面和恢复增长的总体态势没有改变，完整产业体系和齐备配套能力优势明显，加快构建新发展格局将不断释放市场潜力、促进经济循环畅通，这些都是做好经济工作的有利条件。与此同时，市场还有很多提品质、增品种、创品牌的条件和空间。“我们把这些做好，稳就一定能达到，而且是向前进的稳、有提升的稳。”

提升制造业核心竞争力 加大力度助企纾困

提升制造业核心竞争力是推动高质量发展的必然要求，也是稳定工业经济增长的重要着力点。

肖亚庆表示，2022年将深入实施产业基础再造工程、加快建设制造业创新中心、推动制造业集群发展、大力改造提升传统产业、加大优质企业培育力度。

“我们要把提升产业基础能力作为重点任务，抓实抓细抓出更多实效。”他说，明年将重点围绕核心基础零部件与基础制造工艺、基础电子元器件、关键基础材料、关键软件等瓶颈短板，启动一批产业化工程化攻关项目。鼓励各地创新政策机制和实施模式，引导各类要素资源向基础领域集聚。

目前，工信部已建设21家国家级制造业创新中心，2家国家地方共建中心，带动各地培育建设203家省级中心，有效健全了制造业创新体系。明年将进一步聚焦关键领域加大创新中心建设力度，深入实施先进制造业集群发展专项行动、传统产业改造提升行动、质量提升行动等，大力发展优质制造。

企业强，产业才能强。加大优质企业培育力度的同时，工信部明确将坚持纾困解难强帮扶与支持创新促升级两手抓，引导广大中小企业走“专精特新”发展道路。

在助企纾困方面，统筹落实系列惠企政策，做好执行情况的效果评估，加强对新问题新趋势的关注研究，及时推出更多针对性政策，强化精准支持。同时，加大恶意拖欠账款问题治理力度，对拖欠问题典型的行业领域，组织开展专项督查，完善保障中小企业款项支付投诉处理办法，形成长效机制。

在发展“专精特新”企业方面，研究制定创新型中小企业、“专精特新”中小企业、“小巨人”企业评价和培育办法，2022年要新培育3000家左右“小巨人”企业，引导更多大企业对“小巨人”企业开放市场，支持更多中小企业进入龙头企业供应链，培育更多中小企业特色产业集群。

紧扣高质量，坚定数字化、绿色化升级

数字化转型是产业迈向中高端的重要路径。我国已建成5G基站139.6万个，培育较大型工业互联网平台超过150家，数字化改造基础更坚实、场景更丰富、成效更突出。

肖亚庆表示，2022年将着重抓好扩大“5G+工业互联网”应用、激活数据潜能、提升企业数字技术应用能力三项工作。

稳妥有序开展5G和千兆光网建设，加快5G行业虚拟专网规模化建设，打牢数字化转型的网络设施基础，聚焦制造、矿山、电力等重点行业，深度挖掘“5G+工业互联网”典型应用场景。支持产业链上下游企业开放数据，加快研制工业数据交互等基础共性标准，支持各地探索培育数据要素市场。深入实施制造业数字化转型行动，加快构建数字化转型服务体系，推动工业互联网平台进园区、进企业。

碳达峰碳中和对制造业既是要求，也是机遇。近年来，我国统筹推进工业去产能和绿色化转型，钢铁行业累计压减粗钢产能超过1.5亿吨，今年新能源汽车产销量有望突破340万辆。去产能取得显著成效，产品单位能耗持续下降，绿色低碳产业发展迅速。

“既要聚焦工业自身加快绿色低碳转型，也要增加绿色低碳工业产品供给，积极为全社会碳达峰碳中和作贡献。”肖亚庆说，目前已经形成了相关方案，将进一步完成顶层设计，稳妥有序推进绿色低碳转型。

他指出，工信部将实施制造业绿色低碳转型行动，系统实施工业能效提升、水效提升、资源综合利用、环保装备等一揽子行动计划。同时加大重点领域节能降碳力度，严控“两高”项目盲目发展，防止产能无序扩张。

此外，工信部还将着力完善绿色制造体系，完善工业绿色低碳标准体系，大力推行绿色设计，培育一批绿色工厂、绿色供应链、绿色工业园区。做好初级产品供给保障，建设一批高水平工业资源综合利用基地，切实降低单位产品能耗物耗，提高投入产出效率。

(责编：申佳平、陈键)