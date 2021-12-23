原标题：交通银行与多方携手 助力创新型中小企业健康发展

今年11月，北交所鸣锣开市。作为全国股转公司及北交所战略合作伙伴，交通银行充分发挥“科技金融”业务优势，为北交所及新三板基础层、创新层上市及挂牌企业提供项目资金、员工持股、兼并收购、现金管理、上市及挂牌企业培育等综合金融服务，进一步加大对创新型中小企业支持力度。

基于对新三板挂牌中小企业融资需求的充分调研与深度理解，交行北京市分行将新三板基础层及创新层公司作为重点服务对象，推出了契合挂牌科技型中小企业融资需求、符合企业生命周期特征的专项授信产品，创新性纳入股权融资评估因素，向企业提供最高授信规模不超过1000万元的纯信用贷款，无需企业提供抵押担保。为提升服务效率，交行北京市分行还为新三板企业开辟融资绿色通道，配备专属团队，快速响应融资需求。

北交所首批上市企业北京中航泰达环保科技股份有限公司是一家致力于工业烟气综合治理的环保高科技企业，持续为国内大中型钢铁企业建成了多项烟气环保治理的典型案例和示范工程。中航泰达在发展过程中不断加大研发创新力度，需要长期资金支持。交行北京市分行2016年即与其建立合作关系，围绕公司经营情况、科技属性、专业化程度多视角进行评估，陆续开展公司结算、授信、理财等多项金融服务，授信额度从500万元逐步增加到2000万元。同时，为更好服务企业发展，交行将该企业纳入秒贴业务白名单，解决了企业贴现资金即时到账需求。在了解到受疫情影响，企业相关人员暂时被困国外，交行采取上门核保等人性化措施，解决实际困难。

交行相关负责人表示，将进一步与全国股转公司、北交所加强沟通交流，在企业培训、信贷支持、投贷联动、股权投资、综合金融服务、信息共享、科技金融、创新研究等多方面开展合作，共同探索支持中小企业、发展普惠金融的新路径、新方案，努力为服务国家战略和实体经济发展做出更大贡献。

(责编：曹淼、李源)