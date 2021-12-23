人民网北京12月23日电 （记者乔雪峰）记者从2021年12月23日召开的全国交通运输工作会议上获悉，2021年交通运输各项工作稳步有序推进，年度目标任务全面完成，取得了积极成效，实现了“十四五”良好开局。

综合立体交通网络加快完善

基础设施网络建设稳步推进，1—11月，完成交通固定资产投资3.28万亿元，其中铁路6401亿元、公路水路2.53万亿元、民航1050亿元。

预计全年新改（扩）建高速公路超过9000公里、新增及改善高等级航道约1000公里、新颁证民用运输机场9个，新增城市轨道交通运营里程超过1000公里。

重大工程建设加快推进，川藏铁路及配套公路、引江济淮航运工程、连云港30万吨级航道二期工程等重大项目建设有序推进，京哈高铁、京新高速公路全线贯通，西藏首条电气化铁路开通运营。

综合运输服务水平持续提升

进一步加强运输服务保障能力，1—11月，完成营业性客运量77.3亿人，同比下降12.2%，其中铁路、水路、民航客运量同比分别增长22.6%、12%和10.1%，公路客运量同比下降25.1%。

预计全年全国城市轨道交通客运量237亿人次，同比增长34.8%；全国36个中心城市公共交通客运量528亿人，同比增长19%。

1—11月，完成货运量475亿吨，同比增长13.5%，其中铁路、公路、水路、民航货运量同比分别增长6%、15.6%、8.5%和9.8%；预计全年完成港口货物吞吐量155亿吨，同比增长6.8%；快递业务量1085亿件，同比增长30%。

出行服务品质有效提升，道路客运电子客票服务覆盖超过1600个二级以上汽车客运站，318个地级以上城市实现交通一卡通互联互通；深化国家公交都市建设，已命名的示范城市累计达33个；全国12328热线集中整改任务全面完成；102个城市开通95128电话叫车服务，网约车“一键叫车”功能为老年乘客提供打车服务。

全力保障国内国际物流供应链稳定畅通

加强统筹指挥调度，充分挖掘集疏运潜力，有效加强供需对接，全力做好粮食、煤炭、天然气等关系国计民生的重要物资运输保障，为加强我国初级产品供给安全、服务国民经济健康平稳运行履职尽责。

全力以赴保障国际物流供应链安全畅通，会同有关部门建立国际物流保障协调工作机制，有效保障国际海运运力、集装箱供给以及粮食接卸疏运，稳步提升国际道路运输便利化水平，持续开通国际货运航班“绿色通道”。

截至11月底，推动中欧班列开行约1.4万列，同比增长20.3%，开行国际货运航班7.4万班，同比增长25.8%，完成国际航线货邮运输量241.5万吨、国际及港澳台快递19.3亿件，同比分别增长20.2%、17.4%，完成国际道路运输4200万吨，与上年同期基本持平。开放共享、覆盖全球、安全可靠、保障有力的国际物流供应链体系加快建立。

巩固拓展交通脱贫攻坚成果

预计全年完成脱贫地区公路投资超过8000亿元，推动交通建设项目更多向进村入户倾斜。推动“四好农村路”高质量发展，预计全年新改建农村公路超过16万公里。持续开行“慢火车”。

畅通脱贫地区水运通道，推动百色水利枢纽通航设施工程开工建设。进一步提高脱贫地区航空运输通达性、便捷性。

完善农村寄递物流网络体系，持续推进“快递进村”工程，宣传推广35个农村物流服务品牌。深入推进农村客货邮融合发展，建成1300余个融合站点、900余条合作线路。

运输结构优化调整深入推进

多式联运示范工程深入实施，完成集装箱多式联运量620万标准箱，开通联运线路450条。完成港口集装箱铁水联运量751万标准箱。

加快新能源和清洁能源运输装备应用，铁路电气化率提升至近73%，绿色货运配送示范城市累计新增城市物流配送新能源车8.6万余辆，新能源城市公交车比例超过66%，实施绿色出行续航工程，新建充电桩9824个，大力推进长江经济带、渤海湾船舶使用岸电。建设16个“绿色货运配送示范城市”，加快推广应用标准化物流周转箱，推进快递物流包装绿色转型。

推进109个城市开展绿色出行创建行动。深入打好污染防治攻坚战，完成京津冀及周边地区、汾渭平原国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰任务；联合多部门建立健全长江经济带船舶和港口污染防治长效机制，船舶水污染物联合监管与服务信息系统已覆盖长江经济带内河码头，基本覆盖到港中国籍营运船舶。

做好12个方面的重点工作

2022年，交通运输行业将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展交通运输工作，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作，更加注重服务大局、服务人民、服务基层，有效保安全、保畅通、稳市场、稳投资、促转型、防风险，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间、保持社会大局稳定做好服务和保障，加快建设交通强国，努力当好中国现代化的开路先锋，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

重点将做好12个方面的工作。一是全力确保交通运输安全稳定发展。二是毫不放松抓好交通运输常态化疫情防控。三是全力保障国际国内物流供应链稳定畅通。四是加快建设统一开放交通运输市场。五是加快建设高质量综合立体交通网。六是着力提高交通运输服务供给质量。七是有力支撑区域重大战略和区域协调发展战略实施。八是推动城乡交通运输统筹协调发展。九是加快推动交通运输创新引领发展。十是加快推进交通运输绿色低碳转型。十一是推进全球交通合作。十二是加强党的全面领导。

(责编：赵竹青、吕骞)