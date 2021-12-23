人民网北京12月23日电 （申佳平）今日，由中国信息通信研究院主办的“2022年ICT深度观察报告会”在北京举办。会上，工业和信息化部总工程师韩夏透露，今年以来，APP“弹窗信息关不掉”等问题基本清零，工作取得阶段性进展。

“今年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，在向第二个百年奋斗目标进军的新征程上，信息通信全行业坚定不移推进制造强国、网络强国、数字中国建设，高质量发展迈出坚实步伐。”韩夏具体指出，一是网络建设量质并进。截止到今年11月，以累计建成开通5G基站超过139万个，虚拟专网、混合专网超过2300个，加快形成适应行业需求的5G网络体系。千兆光网建设加速推进，已覆盖2.4亿户家庭的能力，IPv6网络和终端逐步推进，工业互联网标识解析体系稳定运行，已经建成166个二级结点，服务了4.8万家企业，标识的注册量突破700亿。

二是融合赋能作用彰显。5G应用扬帆启航，已经覆盖一二三产业诸多领域，5G赋能经济社会化转型的潜能不断释放，近五成的5G应用实现了商业落地。工业互联网创新应用深化扩展，广泛应用到钢铁、机械、交通、能源等40多个国民经济重点行业，提质增效，其中5G+工业互联网在建项目已经超过了1800个。

三是市场秩序规范有序，今年已累计检测192万台APP，企业违规行为得到有效治理。弹窗信息关不掉等问题基本清零，工作取得阶段性进展。

四是服务民生，精准降费深化落实，提前超额完成降费任务。互联网应用改造取得阶段性成果，完成207家网站和APP的改造。

韩夏指出，当前数据正在重塑全球经济结构，改变全球竞争格局的关键力量，推动我国数字经济做强做优做大，信息通信行业责无旁贷。韩夏同时对2022年信息通信工作谈了五点看法。

一是要着力推动顶层设计落地。2021年工业和信息化部加强“十四五”谋篇布局，出台了“十四五”信息通信行业发展规划和一系列的政策问题。2022年要明确任务分工，加强衔接协同，以重大工程、重点项目、试点示范等为抓手，做好贯彻落实。充分发挥政策体系的战略引领作用，引导产学研用协同发展，推动行业高质量发展。

二是要系统布局新型基础设施建设，稳妥有序推进5G和千兆光网建设，深化共建共享。优化全国新型数据中心建设布局，实现算力资源与网络资源优化匹配，开展网络设施智能化改造和绿色升级加速信息通信赋能经济社会各领域节能减排，助力实现碳达峰碳中和。

三是要大力深化融合创新应用，坚持需求导向、问题导向，鼓励各类信息通信企业积极发挥创新主体作用，针对不同行业，不同应用场景，突破关键核心技术、标准等瓶颈，加快5G车联网规模化应用，组织引导信息通信产业链各环节、各主体，加强创新协作，凝聚创新合力，打好团体赛。

四是要持续营造行业健康生态，完善事前事中事后全链条监管，营造良好的营商环境，激发各类社会主体活力，坚持以人民为中心的思想，加大个人信息保护力度，持续推进APP专项整治，加快信息无障碍工作的进程，切实提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

五是要全面提升网络安全保障水平，统筹发展监管和安全要求，建立健全覆盖基础网络安全、新型融合网络安全、数据安全的多层次网络安全保障体系。落实企业网络安全分类分级管理制度，明确网络安全主体责任，一体化推进网络安全技术攻关和创新应用，增加网络安全产品的供给，培育壮大网络安全产业，完善网络安全技术支撑。

(责编：申佳平、吕骞)