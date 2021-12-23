人民网北京12月23日电 （记者栗翘楚）作为我国民生出行方式之一，两轮电动车正逐渐受到人们青睐。当前，在“双碳”背景下，两轮电动车市场也迎来越来越多的“玩家”。

今年4月，小牛电动、雅迪、哈啰电动车多家企业推出了两轮电动车新品，以此扩大市场份额。众多科技企业入局背后，是两轮电动车产业背后的增长空间。随着2019年4月新国标正式落地施行，两轮电动车正在迎来换车高峰。

中国自行车协会的数据显示，今年以来，自行车、电动自行车产量连续四个月以两位数的速度增长，1—6月份，电动自行车规模以上企业产量1620.2万辆，同比增长33.6%。统计数据也显示，2019年电动两轮车的市场规模达到3亿辆。

业界人士认为，两轮电动车用户出行场景多样，几乎覆盖了生活、工作和休闲的方方面面。两轮电动车智能化是指利用物联网、移动通信、定位、人工智能、大数据、云计算等技术手段，通过搭载智能化软硬件与数据交互传输系统，使两轮电动车具备车辆智能、车控智能以及数据智能，满足用户在多样化出行场景下，获得更加智能、高效、便捷、安全的两轮电动车出行体验的智能化产品。

“一次充电最远续航200公里，且适配汽车充电桩。”近日，哈啰电动车发布ME70。据了解，该车可实现全车无钥匙操作，远程授权多人用车，倒车/推车辅助系统，适配多种动力场景等。针对用户“跑不远、充电慢、电池寿命短”的痛点，该车搭配能量回收控制系统，将滑行、刹车过程中产生的动能转化为电能储存到电池中，可以提升骑行里程8-10公里。

除了产品之外，哈啰也在用新零售模式对电动车的传统销售渠道进行改造。

据了解，2021年，哈啰电动车销量突破60万辆，门店数量超3000家，并实现“线上下单线下提车”，改变传统销售代理模式，门店统一定价，价格不再“因人而异”、“因店而异”。同时，哈啰出行借鉴手机、家电等行业做法，解决传统电动车行业“售后服务差、价格不透明不统一”等问题，建立电动车全国联保服务模式，把销售和售后分离，做到服务标准化、价格全国统一。

据艾瑞咨询发布的《2021年中国两轮电动车智能化白皮书》中指出，两轮电动车智能化发展主要来自需求、技术与产业链发展共同驱动。

在需求层面，随着居民消费水平的提升，用户对两轮电动车的价格敏感线逐渐提高，对两轮电动车智能化需求逐渐提高；在技术层面，随着5G、物联网、移动互联网等基础技术成熟，智能控制系统或解决方案供应商已经开发出具备集成与兼容性良好，适应两轮电动车的低成本方案；在产业层面，两轮电动车行业市场增长空间收窄，行业利润薄弱，频繁的价格战导致企业相互损耗，开发具有高价值、高技术含量的智能化产品，实现差异化竞争、产生更好的销量和经营利润是两轮电动车品牌厂商的重要发展方向。

业界人士表示，智能化是两轮电动车行业正在进行的大趋势。汽车的智能化发展路径为两轮电动车智能化提供了重要参考意义，随着更多汽车级V2X车联网、辅助驾驶、人工智能等技术在两轮电动车上被迁移应用，两轮电动车智能化等级将得到全面升级与优化。

(责编：孙红丽、吕骞)