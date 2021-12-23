人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）据商务部监测，11月份全国食用农产品市场价格环比上涨8.5%。其中，猪肉作为主要品种上涨较快。11月，36个大中城市猪肉批发均价环比上涨26.7%。但同时，猪肉价格相比去年同期仍有40.5%的降幅。

据商务部数据，12月前两周，猪肉价格稳中有降。目前多方消息显示，后续猪肉供应充分，北京或将迎来近3年来猪肉价格最便宜的元旦及春节。

11月，蔬菜价格涨幅居前。商务部数据显示，30种蔬菜和6种水果批发均价环比分别上涨15.2%和5.8%，同比分别上涨28.8%和4.7%。

其他农产品波动幅度不大。11月，牛肉、羊肉批发均价环比分别上涨0.5%和0.9%，同比分别上涨2%和2.7%。鸡蛋、白条鸡批发均价环比分别上涨5.2%和1%，同比分别上涨31.1%和2.8%。粮食、食用油批发均价环比分别上涨0.9%和2.4%，同比分别上涨1.7%和10.4%。

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