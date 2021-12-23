银联商务助力山东智慧政务建设
近年来，乘着“互联网+政务服务”改革的劲风，各地政府为解决移动政务服务水平和能力不足、APP多头下载和反复注册等难题，都在不断探索和实践“一次办好”政务服务模式，创新完善“一站式”服务。近期，山东省政府积极推进开展互联网政务服务建设工作，并成功搭建上线了移动端政务服务总门户“爱山东”APP，让省内居民只要“下载一次”就能“办全部事”。凭借19年来在综合支付服务领域的丰富经验和技术优势，银联商务成为“爱山东”APP唯一的综合支付服务提供方，通过建设覆盖多场景、多生态的统一支付服务体系，为山东省居民提升各级政府部门办事体验的同时，提高政府部门的政务服务效率和水平。
银联商务为“爱山东”APP定制打造的统一支付解决方案，不仅满足市民社保医保、交通、政务、民生等各类服务中的便捷支付需求，也解决了该APP上相关政务服务机构的资金对账、资金监管、优惠营销等后台管理相关难题，为山东省智慧政务建设提供有力“抓手”。
如今，省内居民通过“爱山东”APP可以随时办理社保医保、交通服务、违章处理等在内300余项与日常生活密切相关的服务事项，可使用银行卡、“云闪付”等各类方式便捷完成支付。尤其值得一提的是，在交通出行场景，通过银联商务携手中国银联为“爱山东”APP定制上线的“公交乘车码”服务，山东省济南、东营等8个城市的市民不仅可以方便快速地“亮码出行”，到今年年底之前还能享受到随机立减优惠。此外，60周岁（含60周岁）以上老年人在“爱山东”APP上申领“老年人电子优待证”后，还能享受免费乘坐城市公共交通工具的特别优惠。据悉，银联商务基于旗下“全民惠”平台，近期在德州齐河县为“爱山东”APP上线了不动产消费券活动，助力当地消费提升和经济复苏，后续还将为该APP上线人脸支付、社保卡、医院就诊卡等丰富的综合支付应用，进一步推进当地便民服务体系建设，为百姓提供更加多元化的支付便利。
除了为山东省政务服务提供助力，银联商务基于自身最为擅长的综合支付和信息服务，结合各地政府和群众的实际需求，早已将智慧政务系列解决方案广泛应用到上海、海南、云南、厦门等全国多地政务服务工作中，不仅为各地居民生活提供便利，也为智慧城市建设注入新动能。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 京津冀协同发展重大交通项目厂通路开工建设 预计2024年通车
- 人民网北京12月23日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，12月22日，京津冀协同发展“十四五”交通一体化重大项目之一——北京城市副中心至河北廊坊大厂县厂通路北京段、河北段同步开工建设。 据介绍，厂通路全长约7.9公里，含新建约1.6公里长的跨潮白河大桥一座，道路及桥梁总投资约9.6亿元，预计2024年竣工通车，建成后将成为北京市通州区与河北省廊坊北三县之间的又一重要通道。…
相关新闻
- 评论
- 关注