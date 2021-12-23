原标题：一部手机畅行齐鲁！银联商务助力山东智慧政务建设

近年来，乘着“互联网+政务服务”改革的劲风，各地政府为解决移动政务服务水平和能力不足、APP多头下载和反复注册等难题，都在不断探索和实践“一次办好”政务服务模式，创新完善“一站式”服务。近期，山东省政府积极推进开展互联网政务服务建设工作，并成功搭建上线了移动端政务服务总门户“爱山东”APP，让省内居民只要“下载一次”就能“办全部事”。凭借19年来在综合支付服务领域的丰富经验和技术优势，银联商务成为“爱山东”APP唯一的综合支付服务提供方，通过建设覆盖多场景、多生态的统一支付服务体系，为山东省居民提升各级政府部门办事体验的同时，提高政府部门的政务服务效率和水平。

银联商务为“爱山东”APP定制打造的统一支付解决方案，不仅满足市民社保医保、交通、政务、民生等各类服务中的便捷支付需求，也解决了该APP上相关政务服务机构的资金对账、资金监管、优惠营销等后台管理相关难题，为山东省智慧政务建设提供有力“抓手”。

如今，省内居民通过“爱山东”APP可以随时办理社保医保、交通服务、违章处理等在内300余项与日常生活密切相关的服务事项，可使用银行卡、“云闪付”等各类方式便捷完成支付。尤其值得一提的是，在交通出行场景，通过银联商务携手中国银联为“爱山东”APP定制上线的“公交乘车码”服务，山东省济南、东营等8个城市的市民不仅可以方便快速地“亮码出行”，到今年年底之前还能享受到随机立减优惠。此外，60周岁（含60周岁）以上老年人在“爱山东”APP上申领“老年人电子优待证”后，还能享受免费乘坐城市公共交通工具的特别优惠。据悉，银联商务基于旗下“全民惠”平台，近期在德州齐河县为“爱山东”APP上线了不动产消费券活动，助力当地消费提升和经济复苏，后续还将为该APP上线人脸支付、社保卡、医院就诊卡等丰富的综合支付应用，进一步推进当地便民服务体系建设，为百姓提供更加多元化的支付便利。

除了为山东省政务服务提供助力，银联商务基于自身最为擅长的综合支付和信息服务，结合各地政府和群众的实际需求，早已将智慧政务系列解决方案广泛应用到上海、海南、云南、厦门等全国多地政务服务工作中，不仅为各地居民生活提供便利，也为智慧城市建设注入新动能。

(责编：曹淼、李源)