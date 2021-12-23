农业农村部：稳定面积提高单产 确保明年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上
2021年12月23日16:23 | 来源：人民网
小字号
人民网北京12月23日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部党组召开部党组理论学习中心组（扩大）学习交流会，进一步学习领会中央经济工作会议精神，研究谋划明年三农重点工作和思路举措。会议强调，要把粮食和重要农副产品供给安全作为首要任务来抓，推动地方落实党政同责，明确粮食主产区、产销平衡区、主销区的具体要求，科学确定考核指标，稳定面积提高单产，确保明年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，鼓励有能力的地方能增产多增产。
会议指出，要准确把握中央经济工作会议对三农工作的部署安排，清醒认识三农面临困难挑战明显增多的复杂局面，坚持稳字当头、稳中求进，以时不我待的紧迫感责任感，全力完成好明年各项重点任务。
会议强调，要大力发展大豆油料，选育优良品种，挖掘面积潜力，推广玉米大豆带状复合种植等新模式，探索玉米大豆兼容发展路径，继续开发南方冬闲田扩种油菜。突出抓好农业综合生产能力提升，保质保量完成明年1亿亩高标准农田建设任务，加强耕地质量提升和用途管制，深入实施种业振兴行动，加快补齐农机装备短板，探索建立种粮农民合理收益保障机制。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步健全完善防止返贫监测帮扶机制，做到快速响应、动态清零，坚决杜绝大规模返贫现象发生。扎实稳妥推进乡村建设，尊重客观实际和群众需求，建立自下而上、村民自治、农民参与的机制，把握好工作的时度效，宁可稳一点，也要准一点、好一点。
(责编：李楠桦、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 北京银保监局：加强保险中介机构分类指导 探索建立主动歇业制度
- 人民网北京12月23日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为加快构建新型保险中介市场体系，推动辖内保险专业中介机构高质量发展，近日，北京银保监局印发了《关于加强分类指导推动北京地区保险专业中介机构高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》）。北京银保监局有关处室负责人在接受采访时表示，对于不具备经营保险中介业务条件、不能依法依规落实监管要求、无法正常经营的中介机构，要依法依规探索建立主动歇业制度。…
- 评论
- 关注