人民网北京12月23日电 （记者李楠桦）据农业农村部网站消息，近日，农业农村部党组召开部党组理论学习中心组（扩大）学习交流会，进一步学习领会中央经济工作会议精神，研究谋划明年三农重点工作和思路举措。会议强调，要把粮食和重要农副产品供给安全作为首要任务来抓，推动地方落实党政同责，明确粮食主产区、产销平衡区、主销区的具体要求，科学确定考核指标，稳定面积提高单产，确保明年粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，鼓励有能力的地方能增产多增产。

会议指出，要准确把握中央经济工作会议对三农工作的部署安排，清醒认识三农面临困难挑战明显增多的复杂局面，坚持稳字当头、稳中求进，以时不我待的紧迫感责任感，全力完成好明年各项重点任务。

会议强调，要大力发展大豆油料，选育优良品种，挖掘面积潜力，推广玉米大豆带状复合种植等新模式，探索玉米大豆兼容发展路径，继续开发南方冬闲田扩种油菜。突出抓好农业综合生产能力提升，保质保量完成明年1亿亩高标准农田建设任务，加强耕地质量提升和用途管制，深入实施种业振兴行动，加快补齐农机装备短板，探索建立种粮农民合理收益保障机制。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步健全完善防止返贫监测帮扶机制，做到快速响应、动态清零，坚决杜绝大规模返贫现象发生。扎实稳妥推进乡村建设，尊重客观实际和群众需求，建立自下而上、村民自治、农民参与的机制，把握好工作的时度效，宁可稳一点，也要准一点、好一点。

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