人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）中国科学技术协会日前印发《现代科技馆体系发展“十四五”规划（2021—2025年）》（以下简称《规划》），提出到2025年推动每个地级市建有1座科技馆，同时，培育5-10家卓越科技馆。

《规划》显示，“十三五”期间，全国实体科技馆数量增加了169座，新增建筑面积137.6万平方米，全国科技馆累计接待观众超过3亿人次；流动科技馆配发345套，巡展3035站，服务公众9269万人次；科普大篷车配发657辆，行驶里程1565万公里，服务公众9610万人次；农村中学科技馆立项以来建成1112所，服务公众1020万人次；中国数字科技馆总用户接近1500万，资源总量达16.32TB，微信公众号和微博粉丝数超过1000万。

同时，《规划》指出，科技馆体系当前也存在一些问题。主要表现在：省级科技馆体系发展不完善；实体科技馆建设和发展不平衡，中小科技馆服务能力相对薄弱；科学精神和科学家精神的弘扬不够充分；科技馆优质科普资源有效供给不足；全国科技馆资源共享不足，协同发展相对欠缺；运行机制不完善；人才队伍建设存在短板等。

《规划》提出，面向“十四五”，现代科技馆体系将以实体科技馆为依托，统筹流动科技馆、科普大篷车、农村中学科技馆、数字科技馆等协同发展；发挥社会主义制度优势，中国科学技术馆做好科技馆体系顶层设计，按照“省域统筹政策与资源、市域集散调配资源、县域组织落实”的发展思路构建省级科技馆体系，形成全国科技馆体系的发展合力，实现格局重塑、功能扩展、融合发展；打造科学家精神教育基地、前沿科技体验基地、公共安全健康教育基地和科学教育资源汇集平台（简称“三基地一平台”），有效构建高质量科普公共服务核心阵地。

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