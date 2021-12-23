12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。来自农业农村部的有关领导，院士专家，茶产区相关部门负责人，企业代表和行业机构嘉宾共同参加了此次活动。

主旨演讲环节，原国务院扶贫办主任、国务院原参事、原农业部副部长、全国农业科技创业创新联盟主席刘坚，农业农村部总农艺师、农业农村部发展规划司司长曾衍德，中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员、博士生导师陈宗懋，中国工程院院士、湖南农业大学教授、博士生导师刘仲华分别围绕“茶产业与乡村振兴”“如何做好中国茶公共品牌”“茶科技茶文化融合”等议题发表观点。

原国务院扶贫办主任、国务院原参事、原农业部副部长、全国农业科技创业创新联盟主席刘坚

刘坚指出，茶产品作为具有悠久历史的中华国饮，因遗传品种、地理气候、文化背景、加工方式的不同，其独特性更为强烈。所以应重视区域公共品牌建设，重视地理标志品牌的建设、保护和管理。要以茶的公共品牌为切入点，推进乡村产业振兴、生态振兴、文化振兴、人才振兴、组织振兴。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德

曾衍德表示，当前，“三农”工作重心已历史性转向全面推进乡村振兴，茶产业正站在新的历史起点上。要坚持以品牌为基，擦亮中国茶招牌。依托大型产业集团和产业联盟，打造一批消费者喜爱、国际竞争力强的标志性茶叶品牌，让小品牌强起来、老品牌亮起来，搭建中国茶叶交流平台，展示中国茶叶发展成果，传播中国茶叶文化内涵，树立起中国茶叶品牌的良好形象。

中国工程院院士、中国农业科学院茶叶研究所研究员、博士生导师陈宗懋

陈宗懋院士在视频发言中表示，做好中国茶公共品牌，就是使茶叶的公共品牌聚集能够成为一种具有优势的地域性茶产品，发展成一个产业集群的过程。其次要发挥茶科技作用，把茶叶的科技问题用通俗的办法向农村宣传推广，助力乡村振兴。第三，要宣传茶叶的健康属性。茶叶消费要朝着健康正确的方向发展，更透明、更安全、更容易选择，这样才能获得更多消费者青睐。

中国工程院院士、湖南农业大学教授、博士生导师刘仲华

“科技跟文化的联动一定会让中国品牌生辉，让品牌价值得到提升，也会有越来越多的人因为了解茶文化而爱上中国茶。”刘仲华院士提出，“三茶统筹”是中国茶未来发展的动力，要推动茶科技与茶文化融合，从而助推产茶产业发展。科技方面，要把茶的品质做好，把安全保障好，把成本做到最低，做到高性价比。文化方面，要为品牌赋能，让更多的人因为文化的传播了解中国茶区域公共品牌、企业品牌，以及中国茶的独特魅力。

人民网党委委员、副总编辑孙海峰在致辞中表示，人民网一直以来承担着中央主流媒体责任，发挥媒体优势，深入挖掘中国茶独特的历史文化，擦亮中国茶金字招牌，讲好中国茶品牌故事，为推动中国茶叶高质量发展作出了自己积极的贡献。作为人民网的控股子公司，人民在线近年来在对公共品牌进行界定的基础上，借助大数据分析，揭示区域公共品牌建设的特点、趋势及潜在风险，并结合国内外经验对各产业公共品牌建设路径进行了有益的探讨。未来我们愿就此话题持续展开研究，开展茶产区公共品牌声誉风险调研、茶产区分论坛以及茶叶沙龙等活动，为茶产区、茶企业的品牌声誉管理提供智库咨询，共同带动和发挥茶业公共品牌作用，创新乡村振兴的新模式。

人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚

会上，人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚代表课题组发布《2021中国茶公共品牌声誉现状研究报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，将茶品牌建设进一步融入到“人民对美好生活的向往”中，让“中国茶”融入到更多国人尤其是年轻人的生活方式里，仍是未来茶公共品牌建设与声誉管理的重任。未来，中国茶公共品牌借助第三方力量引入专业社会评价，依托舆情大数据，从风险预判、风险防控、声誉修复三个环节入手，制定与自身发展特性相适配的品牌声誉风险管理机制，可有效实现声誉风险的“关口前移、全程管理”。

圆桌论坛一“茶公共品牌发展之道”

圆桌论坛二“人民需要什么样的茶品牌”

做强中国茶公共品牌是地方有效进行区域资源整合、建立产区标准、构筑品类优势、实现品牌影响的重要举措，是中国茶行业从兴盛到腾飞的重要抓手，是助力乡村振兴的重要手段与途径。在高质量发展的新时代背景下，如何更好地推动中国茶产业品牌化发展？传统茶企如何适应新的消费环境和竞争格局？

圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

发布“为人民做好茶，让人民喝好茶——2022‘人民的茶’年度活动倡议”

为更好地推动中国茶产业品牌化发展，刘仲华院士工作站、人民网舆情数据中心/人民在线、京东消费及产业发展研究院共同发起“为人民做好茶，让人民喝好茶——2022‘人民的茶’年度活动倡议”，呼吁全国各大茶产区、各大茶企以及从事茶文化、茶科技、茶产业的全体同仁，以为人民做好茶为宗旨，以让人民喝好茶为目标，共同打造人民喝得起的中国好茶。2022年，人民网舆情数据中心将联合多家权威媒体深入全国茶叶产区和销区调研，传播科学理性的茶叶生产与消费理念。同时，人民网舆情数据中心将携手京东超市等互联网营销平台，对民心所向的中国茶进行深度而全面的扫描，并将调研和数据结果以2022中国茶消费报告等形式向社会发布。

据了解，本次论坛还得到中国消费者协会、中国茶叶学会、中国茶叶流通协会、湖南省茶业协会、云南省普洱茶协会、福建省福鼎市茶业协会等相关单位，以及吴裕泰、喜茶、品品香、无限极、美团、京东、湘益茯茶、白沙溪、妙古金、古阳河、鼎丰成号陈氏茶业、茶守艺等企业的支持。

(责编：李源、董童)