人民网北京12月24日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，今年5月至11月，京津冀水资源专项执法行动以来，全国共查处各类水资源违法案件824件，罚款6653万元，规范非法取水量200余万立方米，对各类水资源违法行为形成有力震慑。

水利部相关负责人表示，京津冀水资源专项执法行动由水利部会同水利部海河水利委员会、京津冀三省（市）级水行政主管部门联合开展。聚焦三大重点问题：一是取用水管理专项整治行动整改台账中，未按时限完成整改的问题；二是经举报核实的水资源违法行为；三是2020年前作出水资源类行政处罚、行政强制决定，经检查复核仍未履行到位的行为。

据介绍，京津冀水资源专项执法行动通过摸排巡查、随机抽查、建立线索台帐、挂牌督办、定期通报、强化监督等措施，查处违法取用水行为。在半年多的时间内，水利部在“12314监督举报服务平台”开设执法行动举报专栏增强社会监督，收到举报线索40件，均已结案，件件有回复。

上述负责人表示，作为水利部首次组织开展的水资源类专项执法行动，该行动不仅探索形成水行政执法与水资源管理有效协作方式，更为下一步贯彻实施《地下水管理条例》，在地下水超采严重地区开展执法专项行动积累了有益经验。

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