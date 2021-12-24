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长春至长白山2小时18分钟可达 沈佳高铁白敦段今日开通运营 

2021年12月24日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）获悉，沈阳至佳木斯高铁长白山至敦化段（以下简称沈佳高铁白敦段）将于今日开通运营，长白山风景区接入全国高铁网，长春至长白山最快2小时18分钟可达。

沈佳高铁白敦段位于吉林省延边朝鲜族自治州境内，南起安图县二道白河镇的长白山站，北至敦化市的敦化南站，正线全长99公里，设计时速250公里，设长白山、永庆、敦化南3座车站，其中敦化南站为预留车站；敦化南站至敦化站新建联络线，线路长12公里。

沈佳高铁白敦段穿越原始森林，直达国家5A级景区长白山脚下，被誉为“森林高铁”，沿线山峦起伏，冻土湿地区段多，建设环保压力大。自2017年8月开工建设以来，国铁集团组织参建单位坚持绿色设计、精益管理的理念，创新工艺工法，严格落实环保措施，确保了项目如期建成。

项目开通运营前，国铁集团严格各项规定和标准，精心组织沈佳高铁白敦段各专业设备的联调联试、检测验收和安全评估，对轨道状态、弓网性能、列车控制、通讯信号系统等进行了综合优化调整，满足了高速铁路安全稳定运营要求，具备开通运营条件。

沈佳高铁白敦段开通运营后，铁路部门将安排开行动车组列车5对，最高运营时速250公里。2022年1月10日全国铁路运行图调整时，将按照日常线、周末线、高峰线安排列车开行，单日开行动车组列车最高达14对。

沈佳高铁白敦段是长春至珲春高速铁路向南端的延伸，开通运营后，长春至长白山间形成一条铁路快速客运通道，将进一步完善东北地区铁路网结构，极大便利沿线人民群众出行，有利促进长白山旅游资源开发，对加快沿线城市化建设，助推东北全面振兴，具有十分重要的意义。

据悉，铁路部门已开始发售沈佳高铁白敦段旅客列车车票，具体车次、时刻等资讯信息，可查询“中国铁路”微信和铁路12306网站、微信、客户端。

(责编：王连香、吕骞)

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