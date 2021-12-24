在怒江峡谷的深处，云雾中的村落若影若现。丰富的自然资源滋养着这里的村民，但面对经济发展和人们生活追求的不断提高，这里险要的独特地势，亦对当地经济发展形成了天然阻碍。

兼顾经济发展和生态保护，实现人与自然和谐共生，离不开社会各界的共同助力。为帮助村民走出去，让财富走进来，近年来，中国平安积极践行企业责任，发挥“金融+科技”优势，不断在公益路上探索实践、助力碳中和、支持乡村振兴等方面进行探索，形成了一系列行之有效的创新举措。

传递绿色之声：“怒江·高黎贡平安之声”助力怒江发展

12月24日， “走进神奇动植物-一节生物多样性科普课”在怒江取景，来自怒江州林业和草原局专家为平安希望小学的学生以及网友们上了一堂生动有趣的“云课堂”。

今年10月，由云南省怒江傈僳族自治州人民政府、中国平安共同筹建的“怒江·高黎贡平安之声”展示中心在怒江百花岭傈僳音乐小镇正式对外开放。

据悉，展示中心作为了解高黎贡山生态环境的窗口，以视、听的方式多维度展示高黎贡群山自然秘境、当地民俗村落的自然之声和人文之声，展现人与自然和谐共生的“平安之声”，以此呼吁社会公众倾听自然，共同参与保护自然生物多样性。

“通过这次活动和科普课的开展，希望能吸引社会各界更多地关注怒江，助力怒江进一步发展。”据中国平安集团品牌宣传部、三村工程乡村振兴办公室相关负责人介绍，从2018年起，平安就将“三村扶贫工程”在怒江州重点推广落地，在产业扶贫上，平安为怒江提供了低成本、低门槛的产业发展支持。比如给落地怒江泸水市的佳梨农产品加工专业合作社等重点实体经济产业项目提供"贷款贴息"，并捐赠3.1亿精准扶贫综合保险，带动了贫困户户均增收预计5000元。同时，在乡村教育上，将怒江5所小学纳入"科技素养提升计划" 中，为其提供优质师资、教育资源倾斜支持。

此外，平安也在云南昭通启动了医疗扶助，向昭通市100个贫困村捐赠价值百万的体检一体机和医疗物资，为贫困村超2万村民提供疾病筛查等价值200余万元的体检服务，并为当地医生提供医疗培训，借助“智慧医疗”的下乡，让三甲医院的医生可远程帮助解答疑难病症，更好地为村民健康服务。

通过在云南落地“三村工程”，聚焦重点贫困地区的产业、健康和教育问题，平安充分发挥了保险“扶贫济困、雪中送炭”的功能，促进了云南脱贫攻坚工作的开展，为云南的经济和社会发展贡献力量。

助力“碳中和”：致力“绿色金融”愿景

为助力国家2060年前实现碳中和目标，依托综合金融以及科技优势，平安致力于成为全球领先的绿色金融集团。

在“怒江·高黎贡平安之声”公益活动的启动仪式上，中国平安发布了“绿色金融+”升级行动规划，在绿色资产、绿色保险、绿色运营、绿色公益、绿色科技五大层面明确了方向，并宣布计划于2030年实现运营“碳中和”。

12月，平安发布了《中国平安2020气候风险管理报告》，从治理、战略、风险管理、指标和目标四个方面入手，披露其绿色金融战略布局。

中国平安集团品牌宣传部相关负责人表示，未来，平安将一方面立足于自身业务，在绿色金融方面做大做强，同时也将为怒江州这样的地方持续提供绿色金融服务和帮扶，充分发挥金融企业的支持和引导作用，助力社会绿色转型，推动可持续发展。

截至今年第三季度，中国平安集团绿色投资规模达2088.86亿元，绿色信贷规模达532.78亿元，前三季度绿色保险保费收入251.09亿元，并产出了白鹤滩水电站、“妈妈的针线活”落地柬埔寨等一系列绿色亮点项目，持续打造绿色金融的践行轨迹，构建中国特色的绿色金融体系。

打造“有温度的金融”：走乡村振兴、共同富裕的大道

“三村工程”、推进绿色金融发展正是多年来中国平安助力脱贫攻坚、乡村振兴、践行企业社会责任的集中缩影。

2018年，平安正式在全国启动面向“村官、村医、村教”的系统化的“三村工程”。在产业振兴上，截至 2021 年 9 月末，平安累计提供扶贫及产业振兴帮扶资金 375.83 亿元，通过整合金融、科技力量，注重“造血”实效，以帮扶保、发债和提供农业贷款支持等多种形式，打造了金融扶贫的行业典型。

在乡村教育上，“青少年科技素养提升计划”已在全国近30个省市的一千多所乡村学校落地实施，通过教学硬件升级、教师培训、志愿支教行动等多种形式，推动乡村教育水平提升，覆盖了1万多名乡村老师，惠及31万余名乡村学生。

在健康帮扶方面，针对乡村基础医疗设施落后及人才培养难题，平安通过“平安健康守护行动”，为广大农村地区捐赠医疗设备、升级乡村卫生所、开展医生培训，组织移动健康检测车免费下乡为村民开展疾病筛查和体检，惠及11万多人。

中国平安表示，未来将继续在社会各界支持下，深化推进“三村工程”，帮助乡村少年成长、为乡村未来发展夯实基础，为科技强国、共同富裕、民族复兴贡献平安力量。（王仁宏）

(责编：王仁宏、吕骞)