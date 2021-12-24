人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰）记者从2021年12月23日召开的全国交通运输工作会议上获悉，我国预计全年完成脱贫地区公路投资超过8000亿元，推动交通建设项目更多向进村入户倾斜。推动“四好农村路”高质量发展，预计全年新改建农村公路超过16万公里。持续开行“慢火车”。

畅通脱贫地区水运通道，推动百色水利枢纽通航设施工程开工建设。进一步提高脱贫地区航空运输通达性、便捷性。

完善农村寄递物流网络体系，持续推进“快递进村”工程，宣传推广35个农村物流服务品牌。深入推进农村客货邮融合发展，建成1300余个融合站点、900余条合作线路。

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