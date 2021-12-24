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交通运输部：318个地级以上城市实现交通一卡通互联互通

2021年12月24日13:42 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者乔雪峰）记者从2021年12月23日召开的全国交通运输工作会议上获悉，2021年我国进一步加强运输服务保障能力，1-11月，完成营业性客运量77.3亿人，同比下降12.2%，其中铁路、水路、民航客运量同比分别增长22.6%、12%和10.1%，公路客运量同比下降25.1%。

预计全年全国城市轨道交通客运量237亿人次，同比增长34.8%；全国36个中心城市公共交通客运量528亿人，同比增长19%。

1-11月，完成货运量475亿吨，同比增长13.5%，其中铁路、公路、水路、民航货运量同比分别增长6%、15.6%、8.5%和9.8%；预计全年完成港口货物吞吐量155亿吨，同比增长6.8%；快递业务量1085亿件，同比增长30%。

出行服务品质有效提升，道路客运电子客票服务覆盖超过1600个二级以上汽车客运站，318个地级以上城市实现交通一卡通互联互通；深化国家公交都市建设，已命名的示范城市累计达33个；全国12328热线集中整改任务全面完成；102个城市开通95128电话叫车服务，网约车“一键叫车”功能为老年乘客提供打车服务。

(责编：赵竹青、吕骞)

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