原标题：浙商银行牵头发布国内首个“区块链+物联网”产业链金融应用白皮书

12月22日，由浙商银行牵头，联合中国电子技术标准化研究院、中钞区块链技术研究院、浙江大学、之江实验室、浙江省北大信息技术高等研究院、浙江省区块链技术研究院、山东高速、浙商中拓、浙油中心、趣链科技等金融、学术、产业、技术机构共同编制的《基于“区块链+物联网”的产业链金融应用白皮书（2021）》（以下简称白皮书）正式发布。

作为“区块链+物联网”产业链金融应用白皮书，白皮书梳理了区块链、物联网的基础技术与政策环境，解析了区块链、物联网的关键技术与应用案例，剖析了产业链金融现状与痛点，分享了“区块链+物联网”赋能产业链金融的解决方案与典型实践案例，并对产业链金融领域区块链、物联网等技术的发展进行了展望，为后续业内对区块链、物联网等技术的应用、研究以及在产业链金融领域的应用落地提供了指引与借鉴，对区块链、物联网等技术在产业链金融应用具有重要参考价值。

当今，数字经济已经进入加速创新、引领发展的新阶段，区块链技术与物联网技术作为“新基建”信息基础设施与数字经济重点产业，已经成为了赋能传统产业转型升级、催生新产业新业态新模式、推动产业链高质量发展的新引擎。白皮书详细剖析了产业链金融业务中存在的应收账款确权困难、质物管理困难、可融资主体范围窄、融资工具流转较难等痛点，以及区块链、物联网等新兴技术为解决这些痛点提供的创新思路。在区块链技术与多方安全计算、物联网等技术的融合过程中，产生了众多解决方案，从打造数字资产、解决信任问题、提升协同效率、解决风控难题等多个方面入手将传统产业链金融业务面临的问题逐步分解，最终实现资金流、信息流、物流、商流等四流合一，打破银企信息孤岛，解决中小微企业融资难、融资贵问题，改善产业链中小企业融资环境。

白皮书重点提出了区块链、物联网、多方安全计算等技术在商业地产、仓储物流、高速公路等产业链金融垂直领域应用的解决方案。通过融合区块链、物联网、多方安全计算等技术，可以构建一致、可靠、客观的“物理世界+链上数据”的体系，实现对企业经营动态和物资的有效监控，构建企业客观信用体系，从而实现更为可靠、可信的动态风控与企业增信。此外，白皮书还收录了业界融合应用区块链、物联网等技术的产业链金融典型先进案例。

譬如在商业地产行业，浙商银行通过搭建区块链+物联网技术平台对酒店地产租赁客户日常经营情况进行监控，以分析其偿还能力，使区块链技术物联网技术为租赁品的监控管理应用赋能；在仓储物流业，浙江国际油气交易中心与浙商银行合作打造了油品交易区块链仓单通平台，运用区块链技术记录仓单签发、转让、支付、融资、提货等各节点和状态，运用物联网技术监控存货状态，实现业务全流程的线上化操作，提升了仓储监管企业价值；在高速公路行业，山东高速打造京台高速智慧高速公路试点，共建设70余类物联网设施，涵盖感知、监测、诱导、发布等功能，打造了30余个新颖应用场景，并与浙商银行合作搭建了高金云信平台，将集团内部沉淀的应收应付账款转换为区块链应收款，帮助集团及权属各单位开拓创新业务、增收增效、减少外部融资依赖，主动化解风险，全面降低总体融资成本。白皮书对典型先进案例的收录为业界推动技术融合创新、探索更多行业应用发展提供了参考。

最后，白皮书提出了对区块链与物联网技术融合发展的展望，提出要加强关键技术攻坚、深化区块链技术跨域融合、坚持国产化与安全自主可控、完善产学研机制、提升技术应用安全，从而充分发挥持区块链、物联网等技术在共享、协同、降本增效等方面的作用，持续探索区块链、物联网等技术在各行业的深入融合应用，进而打造数字化产业链金融生态，提升服务实体经济质效。未来，浙商银行将进一步探索区块链、物联网等技术在产业链垂直领域的应用，为产业数字化转型、实体经济高质量发展贡献金融科技力量。 （姜隅琼）

(责编：曹淼、李源)