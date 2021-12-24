人民网记者 王连香

随着北京冬奥会的日益临近，让中国“带动三亿人参与冰雪运动”的目标不仅是简单的数字，更是成为了中国冰雪消费绽放的“最大公约数”。目前，在越来越多的国人投身到冰雪运动的同时，我国冰雪消费呈现出了快速扩张的态势。

据中国旅游研究院预测，在2021年至2022年冰雪季，中国冰雪旅游人数将达3.4亿人次，收入达6700亿元，冰雪旅游将带动旅游及相关产业的产值达2.88万亿元。以今年的“双11”为例，雪服、雪板、滑雪镜、冰雪旅游等冰雪品类订单呈现爆发式增长。据某冰雪相关项目装备的销售数据显示，滑雪品类自营订单量同比增长了23倍，冰上运动装备成交额同比提升了15倍。

时值冬日，正是冰雪旅游的最佳时间。某旅游出行服务平台提供的冰雪旅游数据显示，截至目前，包括滑雪游、雪乡游、雪世界游等在内的冰雪旅游商品，“双11”期间预订量同比增长206%。

而由于新冠肺炎疫情的影响，许多消费者在选择冰雪游的同时更趋向于自驾方式出游。冬季冰雪地带驾驶，自然对车辆的性能、安全性和可靠性提除了更高的要求，因此选择一台质量安全可靠、驾乘温暖舒适的SUV车型作为自驾交通工具是“重中之重”。

一汽-大众首款中型高端SUV探岳。受访者供图

作为一个深耕中国市场三十年的德系合资品牌，一汽-大众在2018年推出旗下首款中型高端SUV探岳。在车身的结构设计上，探岳的笼式车身高强度钢占比达到87%，并配备了7个电子式安全气囊、防颈部扭伤安全头枕，可充分保护车内驾乘人员。

“针对冬季冰雪出游的使用场景，探岳搭载了4MOTION智能四驱系统，可以根据驾驶员的操作进行判别，快速应对湿滑、坑洼、过弯等复杂路况。”一汽-大众公司相关负责人表示。另外值得一提的是，探岳后备箱容量放倒后容积可扩充至1590L。在后排座椅放平的情况下，不仅安放滑雪板绰绰有余，还可充分满足冬季日常出行的生活需求。考虑到北方地区冰雪天气较多，探岳的中配车型支持方向盘加热和喷水口加热的选装项，在寒冷天气尤其是滑雪旅行时提供全面贴心的支持。

该负责人认为，2022北京冬奥会为久居城市生活的人们提供了探玩冰雪的良好契机。对于汽车行业而言，抓住冬奥红利期，以用户为中心，懂用户所需、想用户所想，可为推动我国冰雪消费形成助力，且前景广阔。

(责编：王连香、吕骞)