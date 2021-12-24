人民网北京12月24日电 （记者王震）财政部24日发布数据显示，前11个月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）营业总收入673406.6亿元，同比增长21.4%，两年平均增长9.9%，主要效益指标持续增长，国有经济运行稳定恢复。

具体来看，前11个月，中央企业374475.3亿元，同比增长20.3%，两年平均增长7.9%；地方国有企业298931.3亿元，同比增长22.7%，两年平均增长12.6%。

在利润总额方面，前11个月，国有企业利润总额41434.9亿元，同比增长40.2%，两年平均增长13.8%。其中中央企业27032.1亿元，同比增长36.4%，两年平均增长13.6%；地方国有企业14402.8亿元，同比增长47.9%，两年平均增长14.2%。

在应交税费方面，前11个月，国有企业应交税费47942.8亿元，同比增长18.8%，其中中央企业33148.7亿元，同比增长15.8%，地方国有企业14794.1亿元，同比增长26.1%。

在资产负债率方面，11月末，国有企业资产负债率64.3%，与上年持平，中央企业67.0%，与上年持平，地方国有企业62.7%，与上年持平。

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