1-11月我国完成交通固定资产投资3.28万亿元
人民网北京12月24日电 （记者王连香）今日，国务院新闻办公室就2021年全国交通运输工作情况举行新闻发布会。会上，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任刘鹏飞指出，2021年，交通运输各项工作稳步有序推进，年度目标和任务全面完成。
刘鹏飞介绍，1-11月，完成交通固定资产投资3.28万亿元，其中铁路6401亿元、公路、水路2.53万亿元、民航1050亿元。预计全年新改扩建高速公路超过9000公里、新增及改善高等级航道约1000公里、新颁证民用运输机场9个，新增城市轨道交通运营里程超过1000公里。川藏铁路及配套公路、引江济淮航运工程等重大项目建设有序推进，京哈高铁、京新高速公路全线贯通，西藏首条电气化铁路开通运营。
在综合运输服务方面，客运有升有降，货运持续增长，出行服务品质不断提升，物流领域降本增效。
1-11月，完成营业性客运量77.3亿人次，同比下降12.2%，其中铁路、水路、民航客运量同比分别增长22.6%、12%、10.1%，公路客运量同比下降25.1%。预计全年全国城市轨道交通客运量237亿人次，同比增长34.8%；全国36个中心城市公共交通客运量528亿人次，同比增长19%。1-11月，完成货运量475亿吨，同比增长13.5%。预计全年完成港口货物吞吐量155亿吨，同比增长6.8%。快递业务量1085亿件，同比增长30%。
道路客运电子客票服务覆盖超过1600个二级以上汽车客运站，318个地级市实现交通一卡通互联互通，102个城市开通95128电话叫车，网约车“一键叫车”功能更好服务老年乘客出行。全面取消港口建设费，每年减少进出口环节收费250亿元。推广高速公路差异化收费，预计全年优惠货车通行费312亿元，鲜活农产品运输“绿色通道”减免276亿元。
在服务乡村振兴方面，交通运输部持续巩固拓展交通脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。预计全年完成脱贫地区公路投资超过8000亿元，推动交通建设项目更多向进村入户倾斜。优化重点时段农村客运服务供给。持续开行“慢火车”。畅通脱贫地区水运通道。推动“四好农村路”高质量发展，预计全年新改建农村公路超过16万公里，完善农村寄递物流网络体系，持续推进“快递进村”工程。
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