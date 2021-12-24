人民网北京12月24日电 （记者任妍）北京2022年冬奥会临近，各项筹备工作已进入了最后的冲刺阶段，作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方有线电视服务供应商，12月24日上午，歌华有线公司召开北京冬奥会誓师大会，坚持贯彻落实“简约、安全、精彩”的办赛要求，以匠心品质服务和硬核科技创新能力，赋能冬奥，书写冬奥荣光。

会上，中国广电集团党委副书记、总经理梁晓涛表示，在冬奥筹备的冲刺阶段，全体要以高度负责的态度，高标准、高质量做好冬奥有线电视专网服务，精益求精、细致周到地为各国代表团、运动员、媒体记者提供优质高效的赛事广播电视信号传输服务，并积极打造冬奥有线电视服务科技亮点。

梁晓涛强调，要充分认识重要保障期安全播出的重要性，做好充分准备，加强指挥调度，强化应急管理措施，确保重要保障期播出安全。同时，要按照冬奥组委要求，切实做好疫情防控工作，确保人员、物资、措施全部到位，参与保障的所有人员要不折不扣落实各项管理规定，认真做好个人防护。

北京冬奥组委技术部副部长郑欣在会上指出，自2020年6月正式成为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方有线电视服务供应商以来，歌华有线公司完成了冬奥会有线电视项目的服务规划、部署规划和总体运行计划，按时保质完成了冬奥会有线电视骨干传输网络和场馆分配网络的建设，有力支撑了测试赛和测试活动的运行保障工作；高效推进了5G技术在有线电视领域的应用创新，形成了北京冬奥会的科技亮点。

记者了解到，自2020年6月30日，歌华有线携手中国广电河北公司与北京冬奥组委签署北京2022年冬奥会赞助协议，正式成为有线电视服务“官方供应商”，建设一张专用于服务本届冬奥会的有线电视网络（以下简称“冬奥专网”）。

据悉，冬奥专网包含前端系统、直播及交互平台、各传输系统、传输网络、信号分配网络、终端系统等各项内容，覆盖北京、河北两地三赛区，设计总长度505.3公里，共计约4000个有线电视终端点位，共涉及32个场馆及场馆群。

截至目前，所有场馆均已完成网络基础覆盖，具备接入赛时信号的条件。现阶段正在按照冬奥组委的计划，结合临时基础设施的交付进度，继续完成赛时终端建设工作。

值得关注的是，在冬奥专网建设中，歌华有线呈现了两大科技亮点：

一是 “无线CATV”。赛事期间，部分指定区域可通过无线方式收看冬奥有线电视。赛时将在首钢大跳台场馆指定区域内提供该项服务，工作人员可在笔记本及平板电脑等移动终端上进行观赛，获取更好的收视体验。

二是“数字低延时直播”。赛事期间，通过超低延时编、解码技术实现数字低延时传输，以数字的方式提供更低延时、更高清晰度的视频服务。

(责编：孙红丽、吕骞)