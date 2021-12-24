原标题：东易日盛董事长陈辉：科技家装引领行业 整装模式华丽蜕变

2021年12月21日，东易日盛新零售大店盛大开业。东易日盛发布了“星耀问世·华丽蜕变”整装全新商业模式，为消费者带来了真正的个性化整装和全新的消费体验场景。

在整装发布会上，东易日盛集团董事长陈辉表示，东易日盛自2014年上市以来，一直在发展数字化家装。通过7年的深耕重仓，东易日盛先后研发了星耀SAAS、星耀客户APP、星耀工程APP、DIM＋系统、天眼系统、真家4D云设计系统。运用数字化、信息化等技术东易日盛首次全面实现了数字化设计、数字化生产、数字化交付、及数字化施工管控、售后服务等全流程的数字化串联。

发布会现场，东易日盛运用全景式数字化科技，从户型设计、工程图纸设计、实时报价、再到在线签约、方案确认、施工管控等家装全流程进行了演示。从0到1的突破，再到从“孤岛式”数字化家装到“全景式”数字化家装的打通，东易日盛耗时7年，解决了传统家装给消费者带来的众多痛点，为消费者带来了超放心的家装体验。

会上，陈辉还从产品到模式、从行业现状到消费者体验，为行业和消费者深度解答了什么才是真整装，清晰地指明了整装方向。

工信部消费品工业司原司长高延敏分享道，企业的发展离不开国家的支持，企业的数字化、科技化更离不开国家良好的政策引导。

《消费日报社》党总支委员对外合作部主任盛辉表示，数字化是时代的潮流，也是家装行业发展的趋势。东易日盛率先意识到这点并着手建设和完善数字化系统，为消费者提供高质量的家装和透明化的服务。

(责编：董童、李源)