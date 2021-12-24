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国家外汇管理局：11月银行结售汇顺差1609亿元人民币

2021年12月24日17:39 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，国家外汇管理局今日公布了2021年11月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据。数据显示，11月银行结汇15093亿元人民币，售汇13484亿元人民币，结售汇顺差1609亿元人民币；11月银行代客涉外收入35441亿元人民币，对外付款33321亿元人民币，涉外收付款顺差2119亿元人民币。

数据显示，1-11月，银行累计结汇147420亿元人民币，累计售汇133113亿元人民币，累计结售汇顺差14307亿元人民币。按美元计值，11月银行结汇2360亿美元，售汇2108亿美元，结售汇顺差252亿美元。1-11月，银行累计结汇22820亿美元，累计售汇20603亿美元，累计结售汇顺差2216亿美元。

1-11月，银行代客累计涉外收入349529亿元人民币，累计对外付款329982亿元人民币，累计涉外收付款顺差19547亿元人民币。按美元计值，11月银行代客涉外收入5542亿美元，对外付款5210亿美元，涉外收付款顺差331亿美元。1-11月，银行代客累计涉外收入54122亿美元，累计对外付款51095亿美元，累计涉外收付款顺差3027亿美元。

(责编：罗知之、吕骞)

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