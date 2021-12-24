新华社北京12月24日电（记者刘慧）证监会24日宣布，为促进企业利用境外资本市场规范健康发展,支持企业依法合规赴境外上市，根据《中华人民共和国证券法》,证监会会同国务院有关部门对《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(国务院令第160号)提出了修订建议，研究起草了《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定(草案征求意见稿)》，并同步起草了《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法(征求意见稿)》，作为管理规定的配套规则，现一并向社会公开征求意见。

管理规定共5章28条，主要内容包括：一是完善监管制度。对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理。二是加强监管协同。建立境内企业境外上市监管协调机制，强化监管协同；境外上市备案管理与安全审查等机制做好衔接；完善跨境证券监管合作安排，建立备案信息通报等机制。三是明确法律责任。明确未履行备案程序、备案材料造假等违法违规行为的法律责任,提高违法违规成本。四是增强制度包容性。结合资本市场扩大开放实践和支持企业发展需要,明确在股权激励等情形下,境外直接发行上市可向境内特定主体发行；进一步便利“全流通”；放宽境外募集资金、派发股利的币种限制，满足企业在境外募集人民币的需求。

备案管理办法共24条，主要内容包括：一是明确备案管理适用范围及相关认定标准。二是明确备案主体和备案程序。三是明确重大事项报告要求，加强事中事后监管。四是明确境外证券公司的备案要求。

证监会表示，中国扩大资本市场对外开放的方向不会改变，支持企业依法合规到境外上市、用好两种资源的态度不会改变，规范的目的是为了促进发展。欢迎社会各界对境外上市制度规则提出宝贵意见，证监会将根据公开征求意见情况，进一步修改完善，并会同有关部门按照立法程序推动尽快发布实施。

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