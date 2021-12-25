本报记者 刘志强

“2021年，我们加快建设交通强国，交通运输改革发展稳定各项目标任务全面完成，实现了‘十四五’良好开局。”12月24日，交通运输部有关负责同志在国新办新闻发布会上介绍。

交通运输，与百姓的日常生活息息相关。

“今年，交通运输部推出的12件更贴近民生实事已全部完成。”交通运输部政策研究室主任刘鹏飞介绍，便利老年人打车出行方面，已实现“95128”电召服务号码覆盖102个地级及以上城市，推动各主要网约车平台公司开通“一键叫车”功能和电话叫车服务，累计为690多万老年人乘客提供服务2000多万单。“今年还改造完成公路危旧桥梁8578座，推动实现道路运输驾驶员高频服务事项‘跨省通办’，扩大了‘司机之家’覆盖范围。”

交通运输部58件“我为群众办实事”项目清单已全部完成主体工作。比如，为更好解决农忙时节百姓出行问题，各地共开行季节性班线5000余次，农村地区定制客运线路3861条，更新改造老旧客渡船870余艘、渡口或客运码头88个。开展空铁（轨）联运安检流程优化工作，已实现北京西站、天津站、成都犀浦站等22个枢纽的高铁与地铁安检流程优化。

交通运输，是实施国家重大战略的重要支撑。

“过去一年，交通运输行业积极为国家重大战略纵深推进提供支撑和服务。”交通运输部综合规划司副司长范振宇作了具体介绍：推进京津冀交通一体化，京雄高速河北段等项目建成通车，雄安新区“四纵两横”区域高速铁路网加快推进，“四纵三横”对外高速公路骨干路网全面形成；推进长江经济带综合立体交通走廊建设，沪渝蓉高铁、四川沿江高速公路等项目有序推进，赣深高铁全线贯通，武汉至安庆段6米水深航道整治工程试运行；完善粤港澳大湾区交通基础设施，深中通道、黄茅海通道等项目进展顺利；推动长三角加快建设世界级港口群、机场群，共建辐射全球的航运枢纽；加快成渝地区双城经济圈交通运输发展，成都天府机场等综合交通枢纽项目建成运营，成渝中线高铁启动建设。

范振宇表示，明年将继续推进重大交通项目建设，全方位服务区域协调发展，主要任务包括：建成京滨铁路、京唐铁路，推进长江中游机场群建设，加快宁淮铁路、苏台高速等省际互联互通项目建设，高质量建设长三角、珠三角高等级航道网，推进中部地区内陆开放大通道建设，打造成渝地区双城经济圈1小时交通网。

今年，我国还稳步推进“一带一路”交通互联互通，结出累累硕果：中老铁路建成通车，中俄黑河公路桥建设完工、具备通车运营技术条件，中欧陆海快线建设加快推进，希腊比雷埃夫斯港完成第二期股权交割。

春运即将到来，交通部门将如何保障百姓出行？

“明年春运将从2022年1月17日开始，至2月25日结束，共40天。”交通运输部运输服务司司长蔡团结表示，交通运输部将会同14个部门和单位成立春运工作专班，统筹做好春运工作：一是指导各级交通部门从严从紧做好疫情防控；二是强化对重要通道、重要节点通行管控，保障干线公路网畅通有序；三是加强联合执法，强化“两客一危”和重型载货汽车动态监管；四是推动各地采取更多人性化、精细化、品质化的服务举措；五是继续做好煤炭、天然气、粮食等重要物资运输，确保重要物资运输车船优先通行、优先作业。

明年的交通运输工作已作出全面部署，确定了以下重点任务：有效保安全，确保行业安全生产形势稳定，保护人民群众生命财产安全；有效保畅通，保重点、重协作、增韧性、降成本、建体系，全力保障国际国内物流供应链稳定畅通；有效稳市场，提升市场监管能力，完善市场机制，加快形成统一开放的交通运输市场；有效稳投资，适度超前开展基础设施投资，全面完成各项建设任务；有效促转型，推进交通运输行业向数字化、绿色化、融合化转型；有效防风险，把防风险贯穿到交通运输发展各领域和全过程。

《 人民日报 》（ 2021年12月25日 02 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)