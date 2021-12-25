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前三季度

江西为企业减负超1300亿元

2021年12月25日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南昌12月24日电  （记者周欢）记者近日从江西省优化营商环境新闻发布会上获悉：“十三五”以来，江西累计为企业减负超6400亿元；取消审批事项9163项；精简权力1740项、精简率达51.06%……近年来，江西省优化营商环境成效显著。今年前三季度，江西为企业减负超1300亿元，实现GDP同比增长10.2%，全省新登记各类市场主体数量同比增长60.5%。

　　江西持续降低企业税费、融资、用能、用工等成本，先后出台5批次182条降成本举措和系列惠企政策；优化审批服务事项62985项；企业开办时间压减至1.5个工作日以内，村级便民代办点覆盖率达96.29%，“赣服通”让近7000项事项实现“掌上办”“随时办”。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月25日 02 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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