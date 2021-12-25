乔金亮 吉蕾蕾

原标题：全面推进乡村振兴一年间 “三农”压舱石助经济行稳致远

从黄淮海平原到西北旱作区，从东北黑土地到南方丘陵区，乡村产业拔节成长，农村改革蹄疾步稳，乡村建设扎实推进。在全面推进乡村振兴的第一年里，广袤乡村大地上，粮食和农业生产喜获丰收，农村和谐稳定，农民幸福安康。

农业农村的好形势对开新局、应变局、稳大局发挥了重要作用。农业农村部部长唐仁健表示，我国粮食和重要农副产品供给充裕，农村社会保持和谐安定，对经济社会稳定发展功不可没。当前，“三农”压舱石作用越来越凸显，要坚决稳住农业基本盘。

丰收中国 保供成色足

确保重要农产品特别是粮食供给，是乡村振兴的首要任务。今年粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上。业内认为，今年粮食增产的最大亮点是成色足。分季节看，夏粮、早稻、秋粮三季都增产；分品种看，小麦、水稻、玉米三大主粮都增产；分区域看，13个粮食主产省份除河南因灾减产外，其他都增产。

藏粮于地，抓手在高标准农田。“十四五”开局之年，全国年度建设1亿亩高标准农田，中央补助资金超1000亿元；国家黑土地保护工程实施，努力让“累瘦”的黑土地肥起来；在耕地退化区域开展综合治理，探索解决土壤酸化和盐碱地问题；新一轮高标准农田建设规划印发，绘就今后10年建设蓝图。农业农村部农田建设管理司司长郭永田说，一年来，农田建设和耕地保护动作频出，为保障粮食安全提供有力支撑。

藏粮于技，关键在种业自立自强。种业振兴五大行动全面启动，为种业发展打开新格局。农业农村部种业管理司司长张兴旺介绍，今年审定通过的1721个农作物品种中，以高产稳产品种为主，占比75%，其中抗病优质水稻、籽粒机收玉米、优质专用大豆等品种稳中有增。同时，企业育种创新主体地位凸显。今年审定的水稻、玉米品种中，超七成品种的第一选育单位是企业。

粮食增产的同时，畜牧业也稳定发展。生猪产能恢复成为畜牧业的亮点。这一年，从中央到地方继续出台落实多项生猪生产支持政策，生猪产能恢复目标提前完成，二季度已完全恢复产能。在产能保障下，猪肉价格重回正常区间。面对猪周期，多部门建立生猪全产业链信息发布制度，《生猪产能调控实施方案》印发，填补了生产端逆周期调控的政策空白，也让养殖户从容应对市场波动。

田野向新 改革步伐稳

改革是乡村振兴的重要法宝。今年农村改革蹄疾步稳、有序推进，农村土地流转制度不断健全，农业社会化服务结出硕果，农村集体产权制度改革如期交卷，为乡村全面振兴注入新动能。

5.32亿亩，这是截至去年底我国家庭承包耕地土地经营权的流转面积。通过土地流转，有效解决了土地碎片化问题，提高了农地利用效率，但也凸显如何做好规范有序流转、保护好当事人合法权益的现实课题。2021年1月，农业农村部出台《农村土地经营权流转管理办法》，针对耕地“非粮化”“非农化”怎样避免、工商资本如何流转土地等作出明确规定，土地经营权流转更加规范。

日前，有关部门公布了全国农业社会化服务创新试点单位，江西安义的绿能农业发展有限公司位列其中。

企业有关负责人吴江说，公司采用水稻工厂化育秧技术，培育出的秧苗健壮、整齐，农民只需选择品种和订购的秧苗数，不仅能实现大规模育秧，还能依托公司进行代耕、代插。公司向农户提供全托管或半托管服务，保障了农民种粮效益。

放眼全国，农业社会化服务正结出累累硕果，为小农户和现代农业有机衔接发挥了重要作用，成为深化农村改革的一大亮点。清华大学中国农村研究院副院长张红宇认为，当前呈现出服务主体多元化、服务内容系统化、服务模式差异化的创新趋势。数据显示，全国农业社会化服务组织达到95.5万个，服务面积达16.7亿亩次，服务小农户7800多万户，约占全国农业经营户总数的37.7%。

今年是农村集体产权制度改革阶段性任务的收官之年。各地全面开展成员身份确认、稳步推进经营性资产股份合作制改革。目前，全国共建立农村集体经济组织超过96万个，清查核实集体资产7.7万亿元，集体土地等资源面积65.5亿亩，成员确认约9亿人。今年以来，相关部门上线试运行全国农村集体资产监督管理平台、建立集体资产年度清查制度、出台集体经济组织财务制度，实现了农村集体产权成果共享利用。

有效衔接 增收形势好

2021年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。脱贫摘帽不是终点，而是新奋斗的起点。中央提出，脱贫攻坚目标任务完成后，设立5年过渡期。伴随各地在巩固拓展脱贫攻坚成果上下更大功夫，农民增收形势总体向好，生活水平持续提升。

今年以来，各类财政资金、金融资金和社会资本进一步聚焦脱贫地区，投入力度不断加大。截至10月底，中西部22个省份已储备实施产业项目17.8万个，涉及财政衔接资金1370多亿元，占比超过50%；累计发放脱贫人口小额信贷423.48亿元；脱贫地区特色主导产业保险覆盖率达70%以上。通过订单生产、股份合作等方式，生产经营主体与脱贫人口建立紧密型利益联结关系，为脱贫群众持续增收提供了可靠保障。

从全国来看，前三季度，农村居民人均可支配收入13726元，比上年同期实际增长11.2%，比城镇居民收入增速高2.5个百分点。这意味着，城乡居民相对差距继续缩小。更重要的是农民收入结构在持续优化。主要表现为工资性收入比重上升，收入来源更趋稳定，对农民增收的压舱石作用凸显。与上年同期相比，工资性收入占比提高1.5个百分点，经营净收入占比下降1.4个百分点，财产净收入与转移净收入占比保持稳定。

生态振兴是乡村振兴的重要方面，关系农民获得感幸福感。今年是农村人居环境整治提升五年行动的第一年。在此前的农村人居环境整治三年行动全面完成后，中央启动实施五年行动，加快推进美丽宜居村庄建设。国家乡村振兴局局长刘焕鑫说，全国农村卫生厕所普及率预计今年超过70%，农村生活垃圾进行收运处理的自然村比例保持在90%以上，农村生活污水治理率达25.5%。

新征程上，广袤乡村正迎来欣欣向荣的美好前景，亿万农民正奔向更美好新生活。

(责编：李楠桦、连品洁)