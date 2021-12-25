记者 钟华林

原标题：努力建设航空经济之都

走进成都双流航空产业功能区，飞机掠过头顶，轰鸣声一阵紧接一阵。据统计，虽受疫情影响，地处航空产业功能区内的成都双流国际机场去年仍实现旅客吞吐量4074.2万人次，国内排名第二，跻身全球十大繁忙机场。今年前三季度，双流航空产业功能区实现航空核心产业营业收入910.5亿元、同比增长46.2%，工业产值624.9亿元、增长61.3%，外贸总额586亿元、增长33.1%。

近年来，双流航空产业快速发展，吸引了长龙航空、顺丰西部航空货运枢纽、金石飞机租赁等48个产业链核心项目在此聚集，建成投运中商飞大飞机示范产业园、四川国际航空发动机维修基地等重点项目。“目前，双流航空产业功能区基本形成以航空运营为主导、航空维修为优势、航空物流为转型、跨境贸易为特色、航空金融为突破的航空产业生态圈。”双流航空经济区管委会副主任蒲钊胜告诉记者。

近几个月，航空产业功能区国际班列一阵阵的汽笛声标志着功能区的发展已拓展新的方向。12月4日，一列搭载着五金件、真空设备、电子配件等货物的“中老国际班列”从双流空铁国际联运港正式发车，班列共有35个大柜约350吨货物，都是园区内企业的产品。

负责该项目的成都空港现代服务业发展有限公司副总经理郑双莉介绍，双流区于今年9月建成空铁国际联运港，在原有国际航空网络体系基础上，完善国际铁路通道网络，形成空铁联运优势。这趟班列比空运节约30%左右的运输成本，比海运节约60%以上的时间。“这也是我们贯彻党的十九届六中全会精神，服务构建新发展格局的具体行动。”郑双莉说。

“双流区将切实把思想和行动统一到党的十九届六中全会精神上来，坚持以中国航空经济之都建设为统揽，在弘扬伟大建党精神中汲取力量、重塑双流荣光。”双流区委书记鲜荣生表示，将坚持把发展着力点放在航空经济高质量发展上，推动经济增长更有质量、更有韧性、更有活力，坚持“头部引领、腰部支撑、链式互补”，形成适航产业链体系。

(责编：李楠桦、连品洁)