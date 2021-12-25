姚 进

原标题：“一动一静”释放货币政策什么信号

近日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布了最新一期的贷款市场报价利率（LPR）。其中，1年期LPR为3.8%，下调5个基点，此前连续19个月维持在3.85%不变；5年期以上LPR为4.65%，已连续20个月“按兵不动”。一动一静之间，彰显出稳健的货币政策灵活适度，保持流动性合理充裕，同时也充分体现了LPR报价形成机制的市场化特征。

在保持19个月不变之后，1年期LPR有所下降，而且是以加点幅度压缩的方式，值得品味。LPR由两部分组成，即公开市场操作利率（主要指MLF利率）与加点幅度。加点幅度主要取决于各报价行自身资金成本、市场供求、风险溢价等因素。梳理后可发现，自LPR改革至本月报价前，MLF利率的下行是推动LPR下降的主要力量。特别是从2019年10月开始，LPR的下降全部来源于MLF利率的变化，而更具市场化特征的加点幅度已很长时间没有降低。因此，本月因加点幅度压缩带来的LPR下行，凸显了健全市场化利率形成和传导机制、运用市场化改革办法推动实际利率水平降低的应有之义。

加点幅度得以“放开手脚”，离不开相关部门围绕降低银行平均资金成本所做的大量工作，给降低加点幅度提供了动力及空间。

今年以来，央行加大跨周期调节力度，保持银行体系流动性合理充裕，有效降低银行资金成本，推动了此次1年期LPR下行。今年7月15日和12月15日，央行先后两次下调法定存款准备金率共1个百分点，释放2.2万亿元长期资金，每年节约银行资金成本280亿元。同时，综合运用公开市场操作、中期借贷便利和再贷款、再贴现等多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕，引导市场利率围绕央行政策利率为中枢运行。

此外，从利率政策看，6月21日央行指导市场利率定价自律机制，优化了存款利率自律上限的确定方式，降低了中长期限定期存款利率，12月7日又降低支农、支小再贷款利率0.25个百分点，都有助于降低银行资金成本。在上述政策综合作用下，银行资金成本已累积一定的下降幅度，带动了此次1年期LPR下调。

此次LPR下调是结构性的，呈现出一动一静的特点。考虑到我国融资方式以银行贷款为主，且LPR已经成为银行贷款定价的参考基准，1年期LPR下调将带动实体经济融资成本进一步降低；5年期以上LPR保持不变，则是为了护航房地产市场平稳健康发展和良性循环。

作为房贷利率基准锚的5年期以上LPR保持不变，主要因为当前坚持“房住不炒”定位的房地产调控基调未发生改变。监管部门正在着手推进包括房企融资环境回暖、居民房贷发放速度加快等措施，释放出房地产政策坚持稳字当头、不将房地产作为短期刺激经济工具的信号，以满足合理的开发贷款需求，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。同时，这也再次表明，货币政策稳健的取向并未改变，下一步仍将通过微调、预调的方式保持货币政策灵活适度，精准支持实体经济。

(责编：李楠桦、连品洁)