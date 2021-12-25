原标题：严惩矿山违法行为

徐 骏作（新华社发）

在贺兰山重要生态延伸区内，多座矿山越界开采，有的实际开采面积超矿业权面积20余倍，给山体留下一道道“伤疤”；一些矿山“摊大饼”式违规占用土地堆放石料和装备，数百亩天然牧草地不见踪迹——这是中央第四生态环境保护督察组近日在宁夏中卫市中宁县看到的景象。矿山违法行为频发，既与矿企主体责任落实不到位有关，也暴露出有关地方矿山执法监管不力的问题。对于有关问题，该整改的必须整改，该问责的必须问责。这也提醒生态脆弱地区矿山监管部门须加强源头治理，根据经济社会发展需求科学规划布局矿山开发，严控新增矿山，提升开采集约化程度，切实处理好经济社会发展与生态环境保护的关系。

（时 锋）

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