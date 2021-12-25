拓兆兵

原标题：实现“双碳”目标要学会做加减法

今年以来，国家开始实施三北六期工程，以生态保护修复和质量提升为核心，加强科学绿化，着力推进形成区域生态保护修复新格局。六期工程不仅对乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展有着重要意义，而且也与“双碳”目标充分衔接，持续推进扩绿增绿，扩展碳汇量。

碳汇主要是指森林吸收并储存二氧化碳的能力。森林植物在降低大气中温室气体浓度、减缓全球气候变暖中，具有十分重要的作用。当前，工业能源消耗占能源消费总量比重70%左右，是碳排放的主要来源，也是减碳的主要领域。与此同时，减碳也要做加法，即在农业领域增加碳汇量，因为农业是国民经济中创造碳汇的行业，主要有以下几个途径。

增加国土绿化面积。有关资料表明，森林植被区的碳储量几乎占到了陆地碳库总量的一半以上，碳汇作用十分显著。据测算，三北工程40多年建设累计固碳增加量达23.1亿吨，可抵减1980年至2015年全国工业二氧化碳排放总量的5.23%。2020年我国在气候雄心峰会上提出，到2030年全国森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，这比预先的目标值又增加了15亿立方米。因此，要积极植树造林，科学绿化，不断提升森林资源总量和质量。

加强草原生态保护修复。草原是我国面积最大的陆地生态系统，与森林共同构成了我国生态屏障的主体。我国草地面积约4亿公顷，总碳储量为289.5亿吨，草地总碳储量约占全球草地碳储量的8%。受过度放牧等不当利用行为和气候变化等因素的影响，我国90%天然草地发生了不同程度的退化。研究表明，典型草原退化草地可恢复的固碳潜力为每公顷4.2吨至51.65吨，平均为31.58吨。近年来，我国积极推进草原生态保护修复，目前草原综合植被盖度达到56.1%。根据规划，到2035年，退化草原基本得到治理，草原综合植被盖度稳定在60%以上，草原生态功能和碳汇量显著提升。

全面保护湿地。我国湿地总面积超过8亿亩。数据显示，我国湿地有机碳储量为53.9亿吨至72.5亿吨。但受多重因素影响，湿地面积一度持续减退。今后，尤需采取综合措施统筹推进湿地保护与修复。目前，我国湿地保护率达到52%。到2030年，将使90%以上的天然湿地得到有效保护。

实现“双碳”目标是一场广泛而深刻的经济、社会系统性变革，如何培育与塑造生态竞争力是摆在各地区和各部门面前的共同课题。党的十八大以来，我国的生态保护修复工作取得了巨大的成就。展望未来，仍需着力打造山水林田湖草沙生命共同体，推动绿色发展不断迈上新台阶。

(责编：李楠桦、连品洁)