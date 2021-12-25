本报记者 王金虎

原标题：蹚出绿色发展路子

作为黄河入海口城市，山东省东营市在黄河流域生态保护中肩负着重要历史使命。为保护万里黄河最后一站的生态之美，东营持续推进精准化治气、系统化治水、综合化治土、规范化治废。2019年污染防治攻坚战成效考核东营居山东省第一位，2020年省对市综合考核生态环境考核成绩并列山东省第一。

“在东营，成点儿绿不易！”东营市东营区园林绿化中心主任逯玉锋介绍，曾经是退海之地的东营区，土地以盐碱土为主，土壤含盐量平均17‰以上，绿化植物生长环境恶劣。“年年种树不见树，电线杆子比树多”，这里一度被称为山东“北大荒”。

为了给绿植“安好家”，东营区因地制宜进行盐碱土壤改良，对存活率低的盐碱区采取大规模更换绿化土的方法，较好、较快地改变土壤盐碱状况，创造有利于园林绿化植物生长的土地条件。还通过安装给水管线、喷灌和取水阀门，形成完善的浇水系统，保证绿化用水压碱，进而提高苗木成活率。

驱车行驶在今年通车的庐山路上，沿线景观令人目不暇接。近三年来，东营区建设改造了耿井公园、文化公园等53个公园游园，建设改造绿化面积955万余平方米，新增绿地面积828万余平方米。

逯玉锋介绍，东营区依托道路、湿地、水系、绿地，五年来累计投资35亿多元，实施高标准园林绿化景观项目30个，建设绿化道路71条，改造提升林荫道78条等，着力打造集安全出行、休闲娱乐为一体，独具特色的“居民身边的城市景观”。

行走在东营市广利河湿地公园，蓝天、绿地相映成趣。让人惊讶的是，就在这绿树掩映、湖光水色间，还有一个年产10万多吨的原油生产单位——中国石化胜利油田现河采油厂六户采油管理区。

“在公园里采油，要求太苛刻了，连光杆上都不能有一丝油污。”面对环保高标准，在胜利油田工作了31年的王德华适应了好一阵子。

“不是将采油管理区建成旅游区，而是要用旅游区的高标准绿色采油。”王德华说，他们围绕建设“地下高效采油，地上观光旅游”的管理区，推进质量进步、标准提升，不断刷新着胜利油田绿色发展底色。

近日，随着胜利油田第38座光伏电站在鲁胜公司鲁源管理区建成投产，油田光伏发电项目单日发电量达15.6万千瓦时,相当于1500台抽油机一天的用电量，每天节约标准煤19.27吨。

“油田发展新能源项目，难就难在要构建适合油气生产场景的‘绿能’模式。”胜利油田新能源开发中心经理李景营表示，近年来，胜利油田结合自身生产特点，形成了适应油气生产场景的站库余热资源高效利用模式、矿区生产和办公区域地热冷热联供模式、油气生产用热“光热+”替代模式等多种新能源模式。

年发用绿电1.2亿千瓦时、余热利用222万吉焦……作为我国重要的石油工业基地之一，胜利油田这个油气生产大户，正经历着新能源转型。在“绿色升级”中，胜利油田规划到“十四五”末，直接能源消耗中新能源占比达到20%。

“检测到东八路与黄河路路口附近环境质量异常，请执法的同事去现场排查一下。”东营市生态环境局东营经济技术开发区分局（以下简称“开发区分局”）工作人员根据激光雷达监测情况，对大气颗粒物数值较高的区域进行核查部署，第一时间发现污染区域。

近年来，开发区分局不断加强污染防治精细化管理，利用多种环境监管“黑科技”对环境质量进行监测，精准锁定污染源，将生态环境污染防控网织密、织牢。

“雷达系统通过每60分钟一次的平面扫描，对光程半径为5公里的区域进行颗粒物监测，分析异常点位原因及锁定主要污染源所在区域。颗粒物激光雷达设备的使用，将覆盖范围内的空气污染源尽收眼底，提高了污染治理效率。”开发区分局尹艳峰介绍道。

除了颗粒物激光雷达，开发区分局还引进了搭载在线挥发性有机物分析仪、车载式大气采样系统等设备的走航监测车。

“数据在升高，这条路走慢点。”开发区分局工作人员在走航车内，紧盯着电脑屏幕上显示的地图和数据，行驶至一家企业附近时，地图轨迹突然从绿色变为浅黄色，数据显示空气中苯、二甲苯浓度异常偏高。这台走航监测车能在行驶过程中对苯类、烷烃类、烯烃类等多种有机污染物进行分析，明确污染物成分和浓度情况。

尹艳峰说：“这台走航监测车通过对空气实时采样同步分析，能够在短时间内完成对多组成分混合气体的分析检测，快速呈现污染情况画像，锁定问题区域及问题点，为执法提供了强有力的数据支撑。”

通过一系列生态环境监管“黑科技”的应用，东营经济技术开发区环境监管智能化水平不断提升，助力蓝天保卫战从粗犷到精细，从平面到立体，从量变到质变。

“一家企业一根排水管，互不影响，监测更加精准。”在位于东营市广饶经济开发区的康达环保水务有限公司，顺着乐安街道办事处副主任黄海军手指的方向，记者看到来自不同厂区的生产废水正通过8根粗细不等的输水管线源源不断地流入进水缓冲池，在这里经过处理后达标排放。

“每根管线的起、末端设有在线设施，在末端都设有取样口，不定时抽样监测，对超标排放的进水管会第一时间关闭阀门，并追溯到源头企业。”黄海军说，不仅如此，进水管还装有流量计，一旦发现哪家企业突然排污“减量”，环保部门会立即与企业联系询问，这样能有效防止企业私设暗管偷排污水，快速实现污水的溯源管理、水质监控和应急处置。

黄海军介绍，当地还在加紧建设10多公里的地上综合管廊，通过将“一企一管”应急排水项目并入综合管廊，配套建设智慧监测系统，实现对园区所有排水企业的动态监管，源头追溯，让工业污水管控实现从初步监测向智慧控制、从末端治理向源头治理的根本转变。

(责编：李楠桦、连品洁)