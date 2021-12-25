蒋若静 李佳 程婕

原标题：北京经济的数场景

自动驾驶将在北京继续“向前一步”，经开区率先进入“主驾无人”测试阶段摄影/本报记者 付丁

落实中央经济工作会议精神

【北京在行动】系列报道之四

今年的中央经济工作会议明确提出，要“加快数字化改造，促进传统产业升级”，而发展数字经济、开展数字化改造离不开场景的建设。北京青年报记者在采访中发现，北京已经在数字标杆城市建设进程中围绕数字化开展了一系列探索，在一个又一个前沿、开放又高效能的应用场景中，数字化力量赋予经济新内涵。

前沿性

应用场景瞄准前沿新领域

多样的场景化布局将为数字经济落地创造无限空间，北京青年报记者发现，当下，北京正在开展的数字化场景布局体现出明显的前沿性，不少新项目、新领域都在开展数字化应用和场景布局。《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》中就提出，要在未来聚焦突破高端芯片、基础软硬件、开发平台、基本算法、量子科技、脑机科学等“卡脖子”和前沿核心技术，推出一批世界一流的首创技术、首制产品，成为全球数字技术创新策源高地。

出门打车乘坐“无人驾驶出租车”，在南海子公园遛娃时有无人售货车送上零食补给，网购的快递由无人配送车送来……在北京经开区，多项应用场景已经在这里陆续呈现，充满科技魅力的“未来城市”初具雏形。随着近年来北京市高级别自动驾驶示范区先期在北京经开区推进，北京市智能网联汽车政策先行区（以下简称“政策先行区”）实施范围包括亦庄新城225平方公里规划范围和周边高速公路，一项项试水政策在北京经开区率先铺开，自动驾驶应用场景相继在北京经开区落地，行业标准、报告陆续“出炉”先试先行，北京经开区走出了自动驾驶的“先行之路”。

在“萝卜快跑”App呼叫车辆后，等待不到3分钟，共享无人车就会前来接驾。在行驶过程中，无论是被社会车辆强行加塞，还是偶遇道路施工和工程车占道等一系列难题，安全员都不曾进行任何接管，车辆从容“自驾”。

目前，经开区北京市高级别自动驾驶示范区已完成1.0阶段建设，启动2.0阶段建设，重点实施“扩路、强云、组网、联车、落图”五大专项，在无人化测试过程中，对“车路云网图”的基础设施配备将更为严格。今后，针对无人化道路测试“单车智能”与“远程协助”相结合的特点，北京经开区将构建封闭测试场地测试与网络安全测试双重考核体系，重点强调无人化道路测试中网络通信链路和数据传送的安全性，要求企业具备远程协助平台与测试车辆之间网络安全协同的能力。

此外，多区计划在前沿领域布局数字化应用场景。譬如“十四五”期间，在高水平建设大兴国际机场临空经济区过程中，将适度超前推动基础设施建设，着力发展以5G网络、物联网、边缘计算等为核心的智能化基础设施，率先布局前沿性新应用场景，推动仓储物流机器人应用示范，树立智慧园区新标杆；今年年初东城区推出的“数字王府井 冰雪购物节”数字人民币试点活动，5万份数字人民币红包搭建起了冬奥消费新场景，支持数字人民币红包在冰雪运动和冬奥食、住、行、游、购、娱等全场景进行线上线下消费。展望2022年，东城区也将打造王府井数字策展中心，加快推进国际数字健康应用创新中心建设；海淀区中关村科学城也将构筑硬核数字产业体系，聚焦人工智能、5G、大数据、区块链、超高清视频、智能网联、集成电路、网络安全等领域，强化资源、平台和政策供给，培育数字产业新业态新模式……上述举措，无不体现出北京在打造全球数字经济标杆城市道路上的决心。

开放性

北数所开放数据交易发掘数据红利

数字应用场景也具备充分的开放性。这种开放，一方面，是不同平台、不同机构之间的数据对接和共享。数据是搭建数字化应用场景的“基座”，也是数字经济时代最重要的大宗商品和核心生产要素，只有开放交易才能充分发掘数据要素红利、有效促进数据要素的使用与价值开发。

2021年3月31日，北京国际大数据交易所（以下简称“北数所”）揭牌，经过8个多月的发展，已经率先成为国内数据交易所的2.0版，致力于构建行业领先的数据要素市场体系，打造国内领先的数据交易基础设施和国际重要的数据跨境流动枢纽。这也是北京在数字经济时代要打造的标杆工程。

北京金控集团副总经理、北数所负责人李岷对北青报记者表示，作为全国首个新型数据交易所，北京金控集团旗下北数所拥有“四大创新特色”：以特色模式为引领，创新推出全国首个分级分类交易模式，率先开展数据资产确权、数据分级管理、机构分类审核、合规体系建立；以特色技术为支撑，基于隐私加密计算、区块链及智能合约、数据确权标识等先进技术，建成全国首个新型交易系统——数据交易平台IDeX系统；以特色规则为保障，形成全国首套数据交易规则体系，涵盖交易主体认证、资产评估、价格发现、安全保障等各项机制；以特色生态为延展，构建全国首个数据联盟交易生态，包括数据供给商、应用商、服务商、中介机构等，并率先落地涵盖数据、算法、算力等组合而成的综合服务。

李岷称，下一步，北数所将在《数据安全法》和《个人信息保护法》的框架下，持续打破数据孤岛，促进数据共享，推进首都数据要素市场改革创新，赋能传统产业转型升级，不断催生新产业新业态新模式，打造全国数字经济发展的“北京样板”。

另一方面，这种开放性也具备广阔的国际视野。“十四五”期间，大兴区将在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，最大限度放宽服务贸易准入限制，借助区块链、大数据等技术，推进“互联网+海关”政策创新，建设“智慧海关”“智慧边检”，开展数字货币、资本项目收入支付便利化等试点，提升跨境贸易投融资便利化水平；未来两年，海淀区中关村科学城也将致力于推动数字贸易制度创新，打造数字贸易港，率先开展跨境数据流动试点，探索构建接轨国际、适用性强的跨境数据流动规则，依托中关村论坛等平台，策划数字经济领域高峰论坛；国际人才社区是“两区”建设的重要内容，怀柔区也将加强国际人才社区建设，除了住房保障项目雁栖国际社区（一期900套，二期1100套）结构封顶外，怀柔制定实施了“雁栖计划”人才政策，为多名领军人才及团队发放了“雁栖人才卡”，设立了外籍人才“一站式”服务平台，全力打造“类海外”的工作和生活环境……这种开放，是要向世界张开怀抱。

高效性

数字技术在各应用场景增效能

更高效，是人们对数字化技术的重要期许，也是在数字技术应用场景给人带来的最直观体验。譬如在今年9月份亮相2021年中国国际服务贸易交易会的北京冬奥会数字气象服务保障系统，就让人们看到了数字的“速度”魅力。我国自主开发构建的冬奥赛区“百米级、分钟级”0-24小时的短临气象预报核心技术体系，将在冬奥会历史上第一次实现10分钟更新、百米网格的0-24小时数字气象预报服务。

此外，中国联通的一款“平安城市联动V指挥平台”现已成功应用在北京2022年冬奥会的对讲项目中，如果有运动员不幸受伤，现场保障人员无法独立处理时，可通过平台第一时间将现场视频回传到后端平台上，线上专业医师团队可联合会诊指导救援，争取宝贵的医救时间。借助5G网络，终端上传速度可以实现秒级响应，大大缩短救援时间。

数字应用场景不仅是微观局部的，如果把整个城市运营当作一个巨大的应用场景，数字技术也将为城市管理增效能：同样在今年服贸会上亮相的高德地图“评-诊-治”系统，就能让交通快起来。高德云图数据分析师李屹介绍，目前大数据系统集合了区域、道路、路口等数据，可以给出汽车保有量、千人拥车率、出行偏好等信息，同时通过交通流量分析出主要通勤干道的情况，这些数据可为交通部门实施疏堵工作提供参考。又如朝阳区的“城市智慧大脑”综合展示平台，就建成了56个应用场景，全区经济发展、城市管理、应急安全、医疗卫生等核心指数一应俱全，并在疫情防控、疏解整治、吹哨报到、智慧物业、垃圾分类等方面发挥实效。 文/本报记者 蒋若静 李佳 程婕

(责编：李楠桦、连品洁)