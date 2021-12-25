沪深港交易所及中国结算就ETF纳入互联互通标的整体方案达成共识
2021年12月25日08:53 | 来源：新华网
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原标题：沪深港交易所及中国结算就ETF纳入互联互通标的整体方案达成共识
新华社香港12月24日电(记者王茜)香港交易所24日发布消息，上海证券交易所、深圳证券交易所、香港交易及结算所有限公司、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称沪深港交易所及中国结算)现已就ETF纳入互联互通标的整体方案达成共识。
港交所认为，ETF纳入互联互通标的是互联互通机制升级的又一个标志性成果，将使互联互通现货生态链更加完整，进一步促进内地与香港市场共创双赢。一方面，ETF纳入互联互通标的可丰富境内外投资者的投资渠道和交易品种，有利于境内外投资者更加便捷有效地配置对方市场资源；另一方面，ETF纳入互联互通标的将进一步改善投资者结构，有利于推动ETF市场的健康发展。
港交所表示，下一步沪深港交易所及中国结算将抓紧做好ETF纳入标的相关的业务和技术准备工作，包括修改相关规则并公开征求意见，预计需要6个月左右准备时间。
(责编：李楠桦、连品洁)
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