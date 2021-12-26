人民网北京12月26日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，国内首个百万千瓦级海上风电场——三峡阳江沙扒海上风电项目25日实现全容量并网发电，每年可为粤港澳大湾区提供约47亿千瓦时的清洁电能。

三峡阳江沙扒海上风电项目全容量并网发电。受访者供图

据介绍，该项目位于广东省阳江市沙扒镇南面海域，总装机容量170万千瓦，共布置269台海上风电机组及3座海上升压站。该项目每年可为粤港澳大湾区提供约47亿千瓦时的清洁电能，可满足约200万户家庭年用电量，每年可节约标准煤约150万吨，每年可减排二氧化碳约400万吨。

全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组。受访者供图

记者了解到，该项目不仅安装使用了全球首台抗台风型漂浮式海上风电机组，还创下国内单体容量最大的海上升压站、国内同等容量下重量最轻的海上升压站等多个“全国之最”。

三峡阳江沙扒海上风电项目。受访者供图

业内人士认为，阳江沙扒海上风电项目在建设过程中完成了一系列重大技术突破，推动了我国海上风电建设技术提升和创新，特别是漂浮式海上风电机组的投运，标志着我国海上风电技术取得重要突破。

三峡阳江沙扒海上风电项目海上生升压站。受访者供图

“此次三峡阳江沙扒海上风电项目的全面成功并网，促进了海上风电勘察设计、重大装备制造和施工的技术创新，带动了我国海上风电全产业链协同发展，为后续集中连片规模化开发深远海风电项目积累了宝贵经验，为未来海上风电实现平价上网打下了良好基础。”三峡集团党组书记、董事长雷鸣山表示。

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