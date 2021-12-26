人民网北京12月26日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，国内离岸最远海上风电项目——江苏大丰H8-2海上风电项目25日全容量并网发电，海上风电开发向深远海进发。

江苏大丰H8-2海上风电项目全容量并网。受访者供图

据介绍，该项目场址离岸最远距离超80千米，总装机容量300兆瓦，配套建设一座陆上集控中心、一座海上升压站和海上高抗站。

业内人士认为，相较于陆地，海上风电施工工艺复杂、电能输送距离更长，这对产业技术水平、施工资源配置提出高要求，对海上风电对产业链协同性要求较高。

江苏大丰H8-2海上风电项目。受访者供图

“在江苏大丰H8-2海上风电项目建设过程中，三峡集团联合各参建单位推动新设备、新技术应用，突破了制约海上风电向深远海发展的一系列壁垒。”三峡能源党委书记、董事长王武斌介绍，该项目所应用海缆长度达到86.6千米，创造了国内距离最长、直径最大的交流海缆应用纪录；国内首次应用海上高抗站，可弥补无功损耗、在低载荷状态下遏制末端过高压水平，提升发电效率，保障海上风电远距离输送高效且平稳；创新应用国内海上风电电压等级最大的500千伏集控中心，推进GIS、电压互感器等国产设备应用。

江苏大丰H8-2海上风电项目。受访者供图

据介绍，该项目年均上网发电量将达9亿千瓦时，可满足约37万户家庭一年用电需求。与同等规模的火电相比，该项目每年可减少二氧化碳排放约76万吨。

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