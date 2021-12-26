人民网北京12月26日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，我国首个海上风电柔性直流输电项目——江苏如东海上风电项目25日全容量并网发电，年均上网发电量将达24亿千瓦时，为优化能源结构和今冬明春电力保供再添利器。

江苏如东海上风电项目全容量并网发电。受访者供图

据了解，江苏如东海上风电项目包括H6、H10两座海上风电场，位于江苏省如东县黄沙洋海域，配套建设两座海上升压站、一座海上换流站、一回直流电缆和一座陆上换流站，并建成国内第一座220千伏海上升压站，投运国内第一根220千伏海缆。

江苏如东柔直工程海上换流站。受访者供图

据介绍，如东柔直工程海上换流站由三峡集团联合产业链相关单位，组织科研攻关完成首台套建设，主要电气设备均采用国产品牌，是目前世界容量最大、电压等级最高、体积最大的海上换流站，平面面积近乎一个标准足球场，高度约等于15层居民楼，负责汇集输出三峡如东H6、H10项目（共80万千瓦）以及中广核如东H8项目（30万千瓦）总计110万千瓦容量生产的电能。

江苏如东海上风电项目。受访者供图

业内人士表示，江苏如东项目采用的柔性直流输电技术，电缆线路输送容量大、损耗小，使用寿命长，输送距离基本不受限制，可有效解决海上风电场大容量、远距离输电问题，对未来我国海上风电集中连片规模化和远海大容量风电开发建设具有重要意义。

江苏如东海上风电项目。受访者供图

据了解，江苏如东H6、H10海上风电项目年均上网发电量将达24亿千瓦时，可满足约100万户家庭一年用电需求。与同等规模的火电相比，该项目每年可减少二氧化碳排放约200万吨，为优化能源结构和今冬明春电力保供再添利器。

(责编：孙红丽、吕骞)