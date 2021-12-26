原标题：中国棉花协会发表严正声明 强烈谴责和坚决反对美政府以人权之名打压中国棉花纺织产业

新华社北京12月25日电 中国棉花协会25日发表严正声明，强烈谴责美政府和坚决反对以人权之名打压中国棉花纺织产业的行为。

美东时间12月23日，美方将所谓“维吾尔强迫劳动预防法案”（以下简称“法案”）签署成法。“法案”将新疆生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品，并禁止进口与新疆相关的产品。

中国棉花协会发表严正声明，表示此举将继续对我国棉纺织产业产生恶劣影响，严重扰乱了中国乃至全球的棉纺织生产和贸易秩序，完全无视其粗暴干涉会影响到包括中国在内的全世界相关企业和从业人员的正当权益。

声明指出，新疆作为我国棉花生产的优势产区，棉产量常年在500万吨左右。受人工成本升高等影响，近年来新疆棉花生产规模化、机械化进展迅速，提升了农业生产效率。2021年，全疆棉花机采率高达87.9%。

声明指出，作为世界第二大棉花生产国、第一大棉花进口和纺织品生产国，我国棉纺织产业自加入世贸以来取得长足发展，从棉田到衣装，通过参与全球分工与协作，为世界人民提供了从物美价廉到高端时尚的丰富衣着选择，成为目前全球纺织产业链中举足轻重的一环。

声明指出，中国棉花和纺织行业一直致力于保障劳动者的各项权益，不断改善生产生活条件，提高产品质量，为全球服装及零售品牌商提供稳定可靠的供应链服务，理应受到公正对待。来自中国的棉农、纺织工人正如所有中国普通劳动者一样，多年来通过辛勤劳作提高了家庭收入、提升了生活水平，这是无法否定的事实，也是中国棉花和纺织行业最大的人权真相。

声明指出，中国棉花和纺织行业将继续坚持对外开放与合作，外部的打压和抹黑不能也不会阻碍未来中国棉花、纺织产业的高质量、可持续发展。

(责编：孙红丽、陈键)