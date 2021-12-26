原标题：全球经济产出将首破百万亿美元 专家：需防范衰退

中新网12月26日电 据新加坡《联合早报》报道，英国智库经济和商业研究中心(CEBR)12月26日发表年度报告指出，全球经济产出将在2022年首次突破100万亿美元。

根据报告，印度预料将在2022年超越法国，然后在2023年超越英国，再次成为世界第六大经济体。

报告显示，德国的经济产出有望在2033年超越日本。到了2036年，俄罗斯可能晋升前十大经济体，而印度尼西亚则有望在2034年跻身第九位。

经济与商业研究中心副主席麦威廉指出，对本世纪20年代来说，重要的问题是世界经济如何应对通货膨胀。若情况不能得到控制，那么世界将需要为2023年或2024年的经济衰退做好准备。

(责编：孙红丽、陈键)