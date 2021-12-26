张一辰

原标题：借疫情哄抬物价 西安多家果蔬超市被立案

25日晚间，西安市市场监管局就一批价格违法案件的查处与查办情况进行通报。

西安市市场监管局表示，全力开展“保质量、保价格、保安全”执法行动，严厉打击借疫情之机囤积居奇、哄抬物价、以次充好、兜售假冒伪劣商品及计量器具违法等扰乱市场秩序行为，确保民生商品市场价格稳定。

25日案件查办情况：

案件一：美团网“24生鲜(西岸国际花园店)”网店涉嫌哄抬物价案

案情摘要：根据网络微博线索，综合执法支队港浐中队执法人员对美团网“24生鲜(西岸国际花园店)”涉嫌哄抬价格违法行为进行调查。经过摸排调查发现，其实体店为西安市浐灞生态区王子果蔬便利店，位于西安市浐灞生态区西岸国际花园3期2幢1单元103号，其销售的“500ml可口可乐”“汤达人方便面5连包”等多个品种的食品价格涨幅明显。24日，500ml可口可乐进价：3元/瓶，销售价：6元/瓶，进销差价率为50%；汤达人5连包方便面进货价24元/包，销售价：68元/包，进销差价率为64.71%。当事人上述行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》相关规定。目前，该案件正在进一步调查处理中。

案件二：西安高新区欣然宾馆涉嫌哄抬价格案

案情摘要：接群众举报，综合执法支队高新中队执法人员对西安高新区欣然宾馆进行检查，发现该宾馆在疫情防控期间，客房房价上涨76.4%。目前，该案件正在进一步调查处理中。

案件三：西安市未央区鲜美果蔬园涉嫌未明码标价案

案情摘要：综合执法支队未央大队执法人员对西安市未央区鲜美果蔬园进行检查，发现在售的120余种商品，其中30余种蔬菜和20余种调料，全部未明码标价；20余种水果，除三种明码标价外，其余均未明码标价。目前，执法人员已对该店涉嫌销售未明码标价商品行为进行立案调查。

案件四：西安市林广商贸有限公司涉嫌哄抬物价案

案情摘要：接群众举报，综合执法支队莲湖大队对西安林广商贸有限公司进行检查，发现该店12月23日蒜苗进价5.5元/斤，售价7.98元/斤；菜花进价5.2元/斤，售价7.58元/斤；辣椒(优质泡沫装)进价6.5元/斤，售价7.98元/斤。其价格涨幅过快的行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》相关规定。目前，执法人员已对该店涉嫌价格违法行为进行立案调查。

案件五：西安市未央区七亩生鲜店涉嫌哄抬价格案

案情摘要：综合执法支队未央大队执法人员对未央区七亩生鲜店检查时发现，该店所销售的尖椒进货价为5元/斤，售价为8.98元/斤；青萝卜进货价为1.8元/斤，售价为2.6元/斤；土豆进货价为2元/斤，售价为2.8元/斤；大葱进货价为4元/斤，售价为6元/斤。其价格涨幅过快的行为涉嫌违反《中华人民共和国价格法》相关规定。目前，执法人员已对该生鲜店涉嫌价格违法行为进行立案调查。

此外，在12月24日，西安市市场监管综合执法支队对西安市浐灞生态区蔬果鲜生活超市涉嫌哄抬物价案进行立案查处，其“销售的白菜价格由22日进货价1.2元/斤、零售价1.98元/斤，调整到24日进货价1.8元/斤、零售价3.98元/斤，进销差价率为49.66%”的行为，违反《中华人民共和国价格法》相关规定，12月25日决定对其作出罚款人民币5万元整的行政处罚。(完)

(责编：孙红丽、陈键)