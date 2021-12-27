【直播简介】

12月27日，科技部、深圳市人民政府联合主办的首届西丽湖论坛将召开。科技部、广东省人民政府、香港特别行政区政府等相关领导，诺贝尔奖、图灵奖相关获奖专家、院士等将通过线上下多种形式致辞和高峰对话。

首届西丽湖论坛，由科技部、深圳市人民政府联合主办，以“创新·可持续发展”为主题，以“产业链、创新链、人才链、教育链”四链统筹为主线，以构筑“科技、教育、产业、金融”紧密融合的创新体系和鹏城实验室创新生态样板为目标，致力于打造原创科学思想与科技成果的发布与交流平台、前沿科技产业的发现孕育与展示平台、大湾区协同创新生态的共建共治平台、与全球主要科技创新中心城市的对接联动平台。

(责编：董童、李源)