人民网北京12月27日电 （记者李栋）今日，国家粮食和物资储备局召开新闻通气会，应急物资储备司司长王宏表示，截至目前，全国粮食应急加工企业日加工能力141万吨，按照每人每天1斤粮消费计算，1天的应急加工能力可以满足全国14亿人2天的需要。

王宏表示，近年来，全国粮食应急保供能力持续提升，粮食应急保供网络进一步完善。各级粮食和储备行政管理部门充分整合现有资源，合理确定粮食应急供应网点、加工企业、储运企业和配送中心，有效提升应对突发事件保障能力。

数据显示，截至目前全国共有粮食应急加工企业5507家、粮食供应网点45939个、粮食应急配送中心2838个、粮食应急储运企业3788家，应急加工企业日加工能力141万吨。“按照每人每天1斤粮消费计算，1天的应急加工能力可以满足全国14亿人2天的需要。”王宏表示，从总体上看，涵盖加工、供应、配送、储运的粮食应急保障体系基本建立。

在粮食应急储备方面，粮油储备规模不断充实，区域布局和品种结构进一步优化，夯实了粮食应急物质基础。王宏表示，目前36个大中城市及市场易波动地区成品粮油库存保障能力都在20天以上，部分省市还结合应对疫情保供稳市的经验，要求辖区内地级市建立10至15天的成品粮储备，以保障关键时刻的应急需要。企业商品库存增加较多，小麦和稻谷商品库存同比都增加了50%以上，有效增强了防范风险能力。

粮食应急预案体系进一步健全。“目前全国31个省、自治区、直辖市均制定了省级粮食应急预案，333个地级市都制定了市级粮食应急预案，2455个县制定了县级粮食应急预案形成了中央、省、市、县的四级粮食应急预案体系。”王宏说。

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