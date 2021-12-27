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国家粮食和物资储备局：预计全年收购粮食近8000亿斤

2021年12月27日14:06 | 来源：人民网
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人民网北京12月27日电 （记者李栋）27日，国家粮食和物资储备局召开新闻通气会。粮食储备司司长秦玉云在介绍强化粮食收储调控有关情况时表示，夏粮收购圆满结束，秋粮收购进展顺利。截至12月20日，主产区累计收购秋粮1761亿斤，按日历年度，预计全年收购近8000亿斤，与常年水平相当。

据秦玉云介绍，全年粮食主要包括夏粮和秋粮，夏粮旺季收购一般从6月份开始，9月底结束；秋粮一般从9月中下旬开始，持续到第二年4月底结束。截至12月20日，主产区累计收购秋粮1761亿斤；其中，中晚稻946亿斤、玉米788亿斤。按日历年度，预计全年收购近8000亿斤，与常年水平相当。

“在粮食收储调控，保障市场平稳运行方面，灵活把握政策性粮食投放时机、节奏和力度，适时完善交易规则，通过国家粮食交易平台累计销售成交政策性粮食3500万吨左右。”秦玉云表示。

在加强粮食市场监测预警方面，结合新修订的《粮食流通管理条例》，修订粮食流通统计调查制度，完善粮食市场监测预警体系。秦玉云表示，充分运用大数据、云计算、物联网等现代信息技术，创新数据采集方式，提升市场分析水平，旨在提高工作前瞻性和预见性。

临近“两节”，如何做好粮油市场保供稳价工作？秦玉云表示，将通过加强粮源组织调度、用好用活粮食库存、深化粮食产销合作、持续抓好秋粮收购、强化市场监测预警多项措施，全力确保重大节日和重要时段粮油市场平稳运行。

“总体看，我国粮食生产连年丰收，库存处于较高水平，市场调控体系逐步完善，在保供稳价方面积累了丰富经验，我国粮食市场供应有充分保障。”秦玉云说。

(责编：张文婷、高雷)

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