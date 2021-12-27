12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

全国茶叶标准化技术委员会白茶工作组组长、福鼎茶叶协会党支部书记陈兴华出席圆桌论坛，在发言中分享了福鼎白茶的公共品牌发展之道。

全国茶叶标准化技术委员会白茶工作组组长、福鼎茶叶协会党支部书记陈兴华

陈兴华在发言中首先分享了赤溪村脱贫致富的故事。他介绍，1984年赤溪村人均收入166元，村里还欠债10万元，村民都生活在一个偏僻贫穷的小山村。经过30余年的发展，如今的赤溪村人均收入已经达到3万多元，村财收入315万。这其中一个重要的原因，就是茶产业的发展带动了赤溪村脱贫致富。“茶产业是脱贫致富的重要产业，也是今后乡村振兴的重要产业，是民生产业、富民产业、阳光产业。”陈兴华说。

谈及福鼎白茶在做大做强公共品牌方面的心得和体验，陈兴华用四个词概括了地方政府所发挥的作用，即组织者、规划者、推动者、服务者。

陈兴华指出，培育福鼎白茶这个公共品牌和相关的文化，是一个地域优势特色产品，到形成一个产业集群的过程。福鼎白茶的四大特征逐渐被消费者广泛认知：地域唯一、功效独特、工艺天然、收藏价值。如今，福鼎市的国家级龙头企业有3家，福建省级龙头企业有51家，市级以上龙头企业167家，公共品牌价值增长至52亿元，茶产业整体产值已经将近120亿元，这一系列发展成果都离不开政府的组织、规划、推动和服务。

陈兴华表示，福鼎白茶之所以能够发展至今，可以概括为五个力。“第一个力是党委政府得力，各地党委政府对茶产业的高度重视，给茶产业的发展提供了一个非常好的机遇；第二个力是各级组织给力，包括茶界的各级组织，如中国茶叶流通协会、国际茶文化研究会、海峡两岸茶业交流协会、中国茶叶学会，以及各大院校的助力；第三个力是专家助力；第四个力是企业的努力；第五个力是白茶自身的魅力。五个力造就了福鼎白茶的今天。”陈兴华总结说。

在陈兴华看来，“在全面脱贫攻坚的决战阶段，茶产业发挥了重要的作用。下一阶段，如果我们为地方茶产业插上文化与科技的翅膀，把传统农业与地理标志、区域文化充分结合，进一步研究农业文化遗产，从品牌实现、产业发展、农业提质增效和农民增收致富的多个维度去实现对传统文化更好地传承、保护与运用。这对茶的公共品牌的发展，对乡村振兴都将意义深远。”

(责编：董童、李源)