12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

茯砖茶制作技艺国家级非遗代表性传承人、湖南益阳茶厂副总经理刘杏益出席圆桌环节，并围绕“茶品牌的建设与市场需求”等话题展开分享。

茯砖茶制作技艺国家级非遗代表性传承人、湖南益阳茶厂副总经理刘杏益

刘杏益认为，品质有保证、质量有保证、安全有保证的品牌茶才是值得推荐的茶，因为消费者可以喝得安心、买得放心，特别是龙头企业和历史悠久的老字号品牌。

作为制茶大师和非遗传承人，刘杏益指出，茶是健康饮品，品类无分好坏，但是要根据地域特点、个人的喜好进行选择。“比如黑茶是2000年以后才在中、东部地区推广开来的，但是黑茶本身具有悠久的历史文化和悠久的种植历史。按照历史追溯，它是我国西北少数民族的生命之茶，生活必需品。过去在西北高寒地区没有蔬菜，肉也是以羊肉、牛肉为主，黑茶可以起到平衡身体健康的作用。随着人民的生活水平不断提高，鱼、肉吃得越来越多，所以造成亚健康人群越来越多，高血脂、高血糖，营养过剩，需要控制和抑制。茶有健康属性，而黑茶在这方面的作用更加明显。”刘杏益说。

刘杏益介绍，益阳茶厂成立于1958年，坚持传统工艺和现代科技相结合，生产老百姓买得起喝得放心的好产品是益阳茶厂始终不变的承诺。未来益阳茶厂还将为新茶饮提供好原料、好茶叶，让老品牌不断发展，焕发新生。

(责编：董童、李源)