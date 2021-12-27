12月22日，由人民网主办、人民在线承办的“做强公共品牌，助力乡村振兴”中国茶·2021产业高峰论坛在人民日报社新媒体大厦举行。圆桌论坛上，与会嘉宾围绕“茶公共品牌发展之道”“人民需要什么样的茶品牌”主题展开广泛研讨、深入交流，分享实践经验与成果，共话茶产业技术创新、产业升级、公共品牌建设新路径。

中消协消费指导部主任任静出席圆桌论坛，分享对于茶品牌发展的理解以及思考。

中消协消费指导部主任任静

任静指出，茶是中国传统的固体饮料，很多人将茶叶视为是生活的必需品。当前，消费者对于茶叶的选择大多以自己的口味为准，同时消费者也更加关注茶叶的安全性，如重金属、农药残留超标等问题。

任静表示，对于消费者来说，很多人并不了解产品的生产工艺、生产期间的质量控制。因此，在茶产品以及茶公共品牌的品质方面，希望能够有严格的国家标准进行把控。消费升级给企业创造了一个很大的市场，希望企业能为消费者提供更高品质的产品。

谈及茶品牌的发展以及消费者权益保护，任静说：“无论做得多么响亮的产品，无论包装做得多么高档精致，茶叶都是属于食品范畴的产品，安全和放心才能够让消费者真正满意。所以要不断提高产品的品质控制水平，保证产品质量，保证品质的稳定性，这是所有品牌最坚实的基础。我在这里代表广大消费者特别希望能够为消费者提供安全健康、让大家喝得放心的产品。”

(责编：董童、李源)