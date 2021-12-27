原标题：中国智能交通走出国门 海信争当“急先锋”

日前，海信和山东高速集团团队在与国际多家竞标企业的激烈角逐中，以技术指标和价格指标双第一，联合中标埃塞俄比亚智能公交项目。

海信智能交通走出国门 积极参与国际竞争

相关资料显示，自1998年开始，海信涉足智能交通领域，旗下智能交通板块在国内行业内可谓中国智能交通行业龙头。在国内站稳脚跟后，海信智能交通板块也加快了“出海”步伐。

海信此次中标的埃塞俄比亚智能公交项目位于其首都亚的斯亚贝巴，系世界银行贷款项目，建设周期2年。据介绍，该项目招标门槛高，对企业的业绩要求、技术实力等有严格限制。自2021年3月以来，历时9个月，在多家竞标企业的激烈角逐中，海信和山东高速集团团队充分准备，联合中标这一项目。

据悉，该项目以公交调度系统、ERP服务为核心，基于车载终端、场站综合调度等软硬件打造智慧车/站/场，提供车辆调度、企业管理、综合分析、出行服务、设备监控等公交企业的核心业务应用。2021年12月，海信与山东高速联合体中标该项目，并负责建设。

海信网络科技公司总裁张四海表示，以海信为代表的中国智能交通在世界上也已经处于领先地位。(海信供图)

“海信在埃塞俄比亚智能公交项目中主要是做公交的场站，包括场站的智能化，公交车本身的智能化。比如公交车的车载机、各种检测设备、售检票系统、调度系统、信息化系统、软件系统等。”青岛海信网络科技股份有限公司总裁张四海表示。

项目建成后，将实现当地行车计划智能优化和车辆的智慧调度，大幅提高公交企业运营效率；实现公交车的实时监测、远程控制及信息发布，提高企业设备智能化管理水平，及企业安全防范能力；可通过APP、电子乘客信息屏等实时发布，为市民提供更好的出行体验；面向公交企业中高层，基于多维度的全业务指标分析及指标个性化展示，实现客流与运力匹配分析、资源投入分析、机务物资指标监控等功能，为公交企业管理提供科学决策支撑。

对此，中国智能交通协会副会长关积珍分析认为，此次中标对中国智能交通行业来说具有重要意义：一方面，这一项目是世界银行贷款项目，参与竞标的有不少国际知名企业，是国际化规则运作。中国企业能够中标，是产品、技术、项目管理等方面综合实力的反映，说明中国企业具备了与国际企业在海外智能交通市场同台竞争的能力；另一方面，海信作为中国智能交通领域的优势骨干企业，拥有国家级的智能交通工程技术中心，在交通信号、公交智能化等领域具有全系列自主知识产权的产品。本项目的中标，说明海信的产品技术、中国的技术标准开始系统性走向海外市场，这是一个重要开端。

海信B2B产业出海“箭在弦上”

今年以来，无论是在第二届中国—非洲经贸博览会，还是在第130届广交会上，以海信智能交通为代表的B2B产业板块“新面孔”在展区C位亮相，都向外界集中传递出一个信号：已完成国内B2B产业布局的海信，产业出海已经“箭在弦上”。

2021年11月，在迪拜的科技展上，海信工作人员向客户介绍海信智能交通业务。(海信供图)

“海信国际化的下一个突破口在B2B产业出海。”海信集团控股公司董事长周厚健在海信国际化战略专题会上曾指出，海信B2B业务走出国门，不仅是海信未雨绸缪应对未来长远挑战的依凭，也是中国家电企业的一个机会。

近年来，海信以家电为代表的B2C产业在海外发展迅速，成为海信“大头在海外”战略的重要支撑。与之相比，包括彩色超声、商业显示和智能交通在内的B2B产业出海，在海外市场扩展重视方面，周厚健认为“还远远不够”。他表示，2022年B2B产业出海将成为海信更加重要的战略发展方向，集团会在人力、财力上给予重点扶持。

作为海信集团B2B产业的重要组成部分，海信智能交通目前已在国外建立了成熟完善的研发、制造、品牌和营销体系，乃至人才储备。智能交通品牌出海，不仅箭在弦上，而且成为海信B2B产业出海的“急先锋”。

结合自身的情况，海信在B2B产业出海上有什么建议？对此，张四海表示，企业出海不要打机会主义，要用项目将产业出海“跑出来”；第二，要有自己的核心技术，海外交付的沟通成本高，若交付有问题，成本不可控，会“做一个砸一个”。目前海信在南非、泰国、塞内加尔、越南、印尼、孟加拉等地方有几十个项目在跟进。“不仅是交通，还有一些智慧项目也在跟进。”张四海表示。

(责编：曹淼、李源)