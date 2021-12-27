原标题：紧扣“效”字谱写绿色答卷新篇——中国节能2022年工作会述评

2021年，面对纷繁复杂的内外部环境，中国节能积极践行绿色发展和“绿水青山就是金山银山”理念，以服务国家重大战略为导向，不断推动高质量发展取得实质性突破，企业发展焕发出新的生机活力，实现了“十四五”良好开局。

一年来，中国节能始终聚焦一个“效”字，从企业发展实际出发，坚定不移地深耕主责主业，积极融入区域发展，以高质量党建引领中国节能在新时代的征程中阔步前行，谱写绿色答卷新篇章。

立足国家战略 实现服务“3060”目标之效

11月28日，深冬的广东阳江南鹏岛，55台风力发电机叶轮在海上缓缓启动。至此，中国节能所属风电公司历时两年多建设的300兆瓦海上风电项目，实现全容量并网发电，累计发出清洁电能1.8亿千瓦时，再次让社会各界见证了中国节能践行生态文明的行动力。

逐浪深海并非易事。面对复杂的海域地质条件和自然环境风险，中国节能人不断攻克技术难关，实现效益突破。该项目全部投产后，预计年可发电量8亿千瓦时，节省标煤消耗约24.98万吨，减少二氧化碳排放量约为45.4万吨。

一直以来，中国节能持续推动主业发展和减排降碳“双促进”。2021年，中国节能绿色电力装机容量1381万千瓦，同比增长6.8%；发电量235亿千瓦时，同比增长26.7%，相当于减排二氧化碳1788万吨，节约标煤717万吨。

这一连串数据，无不体现了中国节能全力推动绿色低碳发展之“效”。

大力发展清洁能源产业，只是中国节能落实“3060”目标重要举措之一。面对我国实现碳达峰碳中和时间短、任务重，作为节能环保央企还可以如何发力？

为更加有力地服务大局，一年来，中国节能党委书记、董事长宋鑫带领班子成员，先后多次召开部署会、专题会、推进会，全面推动“3060”战略在中国节能落实落地。经全集团上下一年的努力，今年10月，正式提出中国节能方案、中国节能主张。

从战略上，中国节能在大力开展碳核查，摸清碳资产家底的基础上，反复进行科学论证，编制发布“碳达峰碳中和行动方案”，描绘企业自身碳达峰碳中和愿景。

从组织体系上，专门成立一个“事业部”、一个“研究院”，有力保障碳达峰碳中和行动方案各项举措落到实处、取得实效，同时积极参与国家碳达峰碳中和工作顶层设计。

从产业布局上，全面推动旗下各主业板块在新能源、建筑节能、循环经济等绿色低碳领域加快业务布局，探索开展多维度低碳试点示范，力争形成一批可复制、可推广的零碳示范项目。

从技术创新上，中国节能与13所高等院校、科研院所建立战略合作关系，开展产学研用一体化融合创新，同时聚焦国家攻关计划、重大科技项目，不断加大“卡脖子”技术和绿色低碳领域关键共性技术攻关力度，积极打造原创技术“策源地”。2021年，中国节能荣获国家科技进步奖一等奖一项、二等奖二项，实现新突破。近年来，中国节能共获得国家科技进步奖、国家技术发明奖八项。

对中国节能而言，更大限度发挥好节能环保领域“主力军”作用，既是服务国家“3060”目标的必然要求，也是推动中国节能高质量发展的关键之举。

发挥主业优势 实现系统治理之效

位于长江中游的湖北嘉鱼县，山水相依、河湖相连，汇聚了山、水、林、田、湖、草等高度关联耦合的全生态要素。然而，这里曾一度饱受植被破坏、河湖水污染严重、矿山常年沙尘飞扬等污染之害，生态环境极度脆弱，危及长江生态系统。

生态环境问题，归根到底是经济发展方式问题，不从源头上解决生态环境问题，区域经济社会高质量发展也就无从谈起。

如何从源头上破解长江生态环境难题，走好生态优先、绿色发展之路？

为了还绿色青山，造金山银山。2019年，中国节能协助地方政府在嘉鱼大力实施“滨江生态提升示范工程项目”，通过实施水污染治理、岸线整治、山体修复、固废处置等项目，多维度、多尺度、多层次有序推进沿江环境“山水林田湖草沙”系统治理，促进区域生态系统功能逐步恢复。

对照过去，如今的嘉鱼，放眼望去，草木茂盛，生机盎然，生物多样性，生态环境得到明显改善。

——2021年，中国节能各主业板块累计中标项目1600余项，在生态修复、污水处理、固废处置、尾矿治理等领域的市场占有率和影响力不断提高，生态环境治理综合解决方案供给能力不断提升。

——2021年，中国节能处理固体废弃物2116万吨，同比增长45%，固废日处理能力达到10万吨，继续位居行业第一阵营；制水及处理污水32亿吨，同比增长83%，COD累计消减量45万吨，同比增长1.1倍，有力推动区域绿色发展。

——2021年，中国节能所属中国地质 2个项目成功入围自然资源部、生态环境部和财政部三部委联合评选的山水林田湖草沙一体化保护和修复十大示范工程。

这些成绩的取得，进一步凸显了中国节能探索生态环境系统治理助力区域绿色发展之“效”。

发挥平台作用 实现“长江大保护”之效

不用开挖，就可以找准地下管道的“病因”，并且精准修复“治疗”，工期不足传统技术的十分之一，直接成本还能降低15%以上……这是中国节能在江西省新余市实施的两江黑臭水体整治项目。

作为长江经济带污染治理主体平台，中国节能探索“长江大保护”的脚步愈发迈深走实。截至目前，中国节能在长江经济带11个省市累计实施各类节能环保及绿色发展项目近500项，涉及金额超过1300亿元。

在咸宁、衡阳、湖州、毕节四个试点城市开展的咸宁嘉鱼项目、衡阳湘江左岸项目、湖州“太湖首座”、毕节乡镇污水处理项目等重点项目进展顺利，部分项目生态环境效益显现。特别是，在湖北咸宁、贵州毕节等地打造的“两园一链”固废处理模式，成功实现固体废弃物高效处理和循环利用；湖北嘉鱼项目、杭州绿色建筑科技馆等项目沙盘作为陈品，在中国共产党历史展览馆展出。

答好“长江大保护”这一考题，不能只靠企业，还要凝聚地方政府、科研机构等各方合力。

中国节能充分发挥主体平台作用，通过集聚地方政府、企业、科研机构、社会组织等在内的“朋友圈”，不断探索创新系统治理模式、商业运作模式和多方合作模式，持续谱写“长江大保护”答卷。

不仅在长江经济带，一年来，中国节能在黄河流域、长三角、京津冀以及粤港澳大湾区等地陆续落地一批优质项目。

这一系列具体行动，有力推动中国节能服务重大国家战略之“效”。

(责编：曹淼、李源)